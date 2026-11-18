<앵커>



한중 정상의 오늘(18일) 만남은 사상 첫 미중러 정상회담을 하루 앞뒀단 점에서 의미가 큽니다. 이재명 대통령은 한반도 문제에 대한 우리 입장을 시진핑 주석에게 알리는 데 주력할 걸로 보입니다.



또 어떤 안건들이 테이블에 오를지 노동규 기자가 짚어봤습니다.



<기자>



이번 APEC 정상회의를 앞두고 북한은 중국, 러시아와 잇단 고위급 공개 접촉을 가졌습니다.



두 강대국을 통해 국제무대에서 입지를 넓히기 위한 전략적 활동 아니냐는 해석이 나왔습니다.



사상 첫 미중러 정상회담이 성사되면서 우려는 한층 커졌습니다.



미중러 회담에서 한반도 문제가 우선순위가 되기는 어려울 거란 관측이 나오는 상황이지만, 주요 의제로 핵무기 감축이 거론되는 만큼 북핵 문제 등에 대한 북한 측 메시지가 전달될 가능성이 있습니다.



미중러 회담을 하루 앞두고 열리는 이번 한중 정상회담의 의미가 더 각별한 이유입니다.



조현 외교부 장관은 앞서 지난 13일 중국 왕이 외교부장과 만나 한반도 비핵화와 평화 실현에 대한 우리 정부의 노력을 설명하면서 중국의 건설적 역할을 당부한 바 있습니다.



[조현/외교부 장관 (지난 14일) : 우리가 한반도 평화의 직접 당사자로서 '한반도 문제는 우리의 사활적 이익이다'라는 점을 강조하고 여러 관련 설명을 했고.]



내년으로 수교 35주년을 맞는 양국 간 협력 강화도 핵심 의제로 다뤄질 전망입니다.



양측은 특히 2018년 시작된 한중 FTA의 서비스, 투자 분야 후속 협상과 관련해 연내에 의미 있는 진전을 보자는 공감대를 갖고 있습니다.



한중 간 연간 상품 교역 규모는 2천700억 달러 상당이지만, 서비스 교역은 388억 달러 수준에 그치고 있어서 격차가 상당한 편입니다.



양국 정상은 또 인적 교류를 확대하고 반중, 반한 정서를 관리하는 등 우호 여론을 확산하기 위한 노력에도 뜻을 함께할 걸로 예상됩니다.



민감한 주제들이 테이블에 오를지도 관심입니다.



서해의 한중 잠정조치 수역에 설치된 중국 구조물의 경우 지난 1월 한중 정상회담 이후 중국 측이 3개 중 하나를 철거했지만 2개는 여전히 유지되고 있는 상태입니다.



중국의 한국 문화 제한 조치인 한한령 완화 문제도 오랜 쟁점인데, 중국 측은 한한령이 없다는 것을 공식 입장으로 내세우는 데다, 문화 교류는 단계적으로 해나가겠다는 기조여서 우리 정부와는 여전히 온도 차이가 있다는 평가입니다.



(영상편집 : 박춘배)