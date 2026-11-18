<앵커>



중국 선전에서 APEC 정상회의가 오늘(18일)로 공식 개막했습니다. 오늘 한중 정상회담도 이재명 대통령이 APEC 정상회의에 참석하는 과정에서 자연스럽게 열리게 되는 건데, 베이징을 연결해서 지금 상황을 알아보겠습니다.



한상우 특파원, APEC 첫날인 오늘 일정은 어떻게 되나요?



<기자>



네, 어제 부대행사인 CEO 서밋이 개막한 데 이어 오늘 본격적으로 공식 일정이 시작됩니다.



CEO 서밋은 각국 정상과 글로벌 기업인들이 경제 통상 현안을 논의하는 행사인데, 오후엔 시진핑 중국 국가 주석의 기조연설도 예정돼 있습니다.



한국을 포함해 캐나다 등 11개 나라 정상이 연설과 토론에 참여합니다.



앞서 오늘 새벽에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 특별기로 선전에 도착했습니다.



중국 공산당 권력 서열 5위인 차이치 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기가 공항까지 마중을 나갔습니다.



현재 선전시는 각국 정상을 맞이하기 위해 철통 경호 태세를 유지하고 있습니다.



중국이 자랑하는 첨단 미래 도시 선전은 드론 배달이 상용화된 곳이지만 지금은 도시 전체에 드론 사용이 금지돼 있고, 회의장 주변을 포함한 선전 시내 진입은 허가받은 택시와 셔틀 버스만 가능합니다.



회의장과 가까운 아파트는 거주하는 주민들을 모두 다른 숙박 시설로 옮겨 비워놨습니다.



<앵커>



APEC에 각국 정상들이 많이 참석을 하니까 시진핑 주석과의 양자 회담 내지는 다자 회담도 줄줄이 예정이 돼있죠?



<기자>



네, 우리나라를 포함해 중국은 주요국 정상들과 양자 회담을 열며 외교력을 과시할 계획입니다.



시진핑 주석은 이미 캐나다, 멕시코, 베트남 등 6개국과 양자 회담을 했습니다.



각국 정상들이 모두 참여하는 본회의는 내일 열립니다.



내일 미중 정상회담과 사상 처음으로 미중러 3국 정상회담이 열리는데, 이번 APEC 기간 중 가장 주목받는 일정이 될 전망입니다.



<앵커>



특히 패권 다툼이 치열한 미국과 중국의 정상회담, 그리고 미중러 3국 정상회담에 관심이 쏠리고 있습니다.



<기자>



네, 미중 정상회담에서는 우선 내년 1월까지인 양국 무역 휴전 연장과 첨단 반도체 칩을 포함한 기술 통제, 희토류 공급망 등 현안이 논의될 걸로 보입니다.



최근 엔비디아 젠슨 황의 불륜으로 불거진 이른바 '중국 스파이 논란'과 미국 칩 정보 유출 문제에 대한 언급이 나올지도 주목됩니다.



역시 관심은 미중러 3국 정상회의인데, 여기서 미국은 핵군축과 이란 전쟁 문제, 러시아는 우크라이나 전쟁 문제를 화두로 던질 걸로 보입니다.



다만, 중국은 핵무기 감축에 대해서는 소극적 입장을 보여 어떤 합의가 이뤄질지 지켜봐야 할 것 같습니다.



우리의 최대 관심사는 3국 정상회의에서 한반도 문제가 논의되느냐인데, 공식 의제에서는 빠져있지만 북미 대화를 원하는 트럼프 대통령이 화두를 던질 가능성도 배제할 수 없습니다.



(영상편집 : 이승열)