<앵커>



조금 뒤면 중국에서 한중 정상회담이 열립니다. 이재명 대통령은 오늘 새벽 APEC이 열리는 중국에 도착했고 곧 시진핑 주석과의 정상회담을 진행하게 되는데, 현지에 나가있는 취재기자를 연결해 보겠습니다.



강청완 기자, 이제 한중 정상회담이 몇 분 안 남았죠?



<기자>



네, 저는 지금 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의가 열리는 중국 선전의 APEC 국제미디어센터 앞에 나와 있습니다.



경호상의 이유로 구체적인 장소는 밝히기 어렵지만, 여기서 멀지 않은 선전 모처에서 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 잠시 후 세 번째 정상회담을 합니다.



두 정상이 회담을 하는 건 지난해 11월 경주, 올해 1월 베이징에 이어 열 달 만입니다.



청와대는 한중 양국이 지난해와 올해 APEC 의장국을 연이어 맡게 되면서, 서로의 성공적인 정상회의 개최를 지지해 온 가운데 이루어지는 만남이라고 설명했습니다.



이 대통령은 앞서 1박 2일 필리핀에서 아세안 정상회의 일정을 마치고 오늘 새벽 중국 선전에 도착했는데요.



공항에는 중국 인민해방군 의장대를 비롯해 100여 명의 환영 인파가 꽃을 흔들며 이 대통령 부부를 맞이했습니다.



오늘 한중정상회담은 이 대통령의 APEC 회의 첫 공식 일정인 셈인데요.



청와대는 두 정상이 그동안 양국 관계 발전의 성과를 평가하고 교역·투자 등 경제협력 확대와, 인적교류 활성화, 또 문화·콘텐츠 교류 등 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 협력 방안을 논의할 거라고 했습니다.



내일 미중러 회담을 앞두고 두 정상이 한반도 평화·안정을 위한 협력 등 상호 관심사에 대해 의견도 교환할 예정입니다.



청와대는 이번 회담이 두 정상 간 우정과 신뢰를 재확인하고 한중관계 전면 복원의 흐름을 더욱 공고히 할 거라면서 내년 수교 35주년을 앞두고 한중 '전략적 협력 동반자 관계'를 더욱 성숙하게 발전시켜 나갈 방향을 제시하는 계기가 될 걸로 기대한다고 밝혔습니다.



한중 양측이 세부 의제를 꽤 오래전부터 조율해 온 걸로 알려진 만큼 이번 회담을 통해 한중 양국이 발전적인 성과를 도출할 수 있을 거란 기대도 청와대 내부에서는 나옵니다.



{영상취재 : 최대웅·최덕현, 영상편집 : 장현기)