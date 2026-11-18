▲ 수능 부정행위 적발용 재난문자 추가 '불시 발송'

정부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 휴대전화를 제출하지 않은 수험생을 적발하기 위해 '위급재난문자'를 불시에 추가 발송하기로 했습니다.교육부와 행정안전부는 수능 하루 앞둔 오늘(18일) 보도참고자료를 내고 "시험일인 19일 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 적발하기 위해 전국에 위급재난문자를 발송한다"며 "시험 시작 전인 오전 8시 30분에 1차 발송하고 이후 불시에 추가 발송이 있을 예정"이라고 밝혔습니다.이어 "위급재난문자는 수신거부가 불가하며, 전원이 켜져 있는 모든 휴대전화에서 최대 볼륨(최소 40dB 이상)으로 10.5초간 알림이 울리게 된다"고 설명했습니다.정부는 2차례에 걸쳐 발송될 위급재난문자의 문구도 공개했습니다.1차 문구는 '잠시 후 2027학년도 대학수학능력시험이 시작됩니다. 공정한 시험운영을 위한 협조를 부탁드립니다. [교육부]'입니다.이후 불시에 발송될 위급재난문자 문구는 '수능 시험 부정 방지 문자입니다. 국민들께서는 놀라지 마시고 일상생활 유지하시길 바랍니다. [교육부]'입니다.정부는 "수능 시험장에서 감독관 휴대전화의 위급재난문자 알림이 울리는 일이 없도록 철저히 준비할 계획"이라며 "위급재난문자가 발송돼도 고사장 안 수험생들의 정상적인 시험 운영에는 지장이 없다"고 강조했습니다.이번 위급재난문자는 수험생뿐 아니라 전국의 모든 국민과 국내 체류 중인 외국인 휴대전화에도 발송됩니다.외국인도 내용을 알 수 있도록 문자는 영문으로도 함께 발송됩니다.발송에 따른 경보음으로 국민 불편이 있을 수 있는 만큼 정부는 사전에 TV 자막방송, 재해문자전광판, 안전안내문자 등을 적극 활용해 홍보할 계획입니다.앞서 정부가 전날 발표한 '수능 부정행위 방지 대책'에는 위급재난문자를 오전 8시 30분쯤 1회 발송한다는 내용이 담겼습니다.위급재난문자는 긴급재난문자나 안전안내문자와 달리 이용자가 수신을 거부할 수 없다는 특성을 활용한 조치입니다.휴대전화의 전원만 켜져 있으면 반드시 알람이 울리기 때문에 미제출 휴대전화를 적발할 수 있다는 것입니다.그러나 1차 발송 전에 휴대전화 전원을 꺼뒀다가 이후 다시 켜서 부정행위에 활용할 가능성 등이 제기되면서 실효성 우려가 제기됐습니다.그러자 이재명 대통령은 전날 수능 비상 점검회의에서 재난문자 발송 방안과 관련해 "시험 중에도 수시로 발신하는 것을 검토하도록 추가 지시했다"며 "아무리 간이 큰 수험생이라도 시험 중 숨긴 통신기기가 울려 잡혀 나가는 일을 저지르진 않을 것"이라고 말했습니다.다만 재난문자가 불시에 발송될 경우 시험에 집중하던 수험생들이 갑작스러운 경보음에 놀라거나 집중력이 흐트러지는 등 시험 진행에 차질이 빚어질 수 있다는 우려도 나옵니다.특히 장애인 수험생은 장애 유형에 따라 일반 수험생보다 시험시간을 1.5∼1.7배 더 부여받는 만큼 교시별 시험시간과 쉬는 시간이 달라 발송 시점에 대한 고려가 필요합니다.전 국민에게 위급재난문자가 발송되는 만큼 일반 시민들이 실제 재난 상황으로 오인할 수 있다는 우려도 제기됩니다.윤호중 행정안전부 장관은 "모든 수험생이 공정한 환경에서 수능을 치를 수 있도록 위급재난문자 발송에 대해 국민 여러분의 일상생활에 불편함이 있더라도 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했습니다.최교진 교육부 장관은 "수능 공정성을 위해 위급재난문자가 발송되는 만큼 전자기기를 소지하고 시험장에 입실한 모든 수험생은 반드시 전원을 끄고 1교시 시작 전 감독관에게 제출해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)