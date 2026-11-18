▲ 초소형 카메라

교육부가 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능 커닝을 대비해 내놓은 위급재난문자 발송 대책과 관련해 적발을 피할 수 있다는 수법이 온라인상에서 공유되고 있습니다.오늘(18일) 온라인 커뮤니티 등에서는 전날 정부가 미제출 휴대전화 적발 방법으로 발표한 재난문자 발송을 우회할 수 있다는 게시물이 다수 올라왔습니다.앞서 정부는 수능 당일 오전 8시 25분부터 30분 사이 전국에 한 차례 위급재난문자를 발송해 감독관에게 제출하지 않은 휴대전화를 적발하겠다고 밝혔습니다.위급재난문자는 긴급재난문자나 안전안내문자와 달리 이용자가 수신을 거부할 수 없습니다.그러나 현재 일부 커뮤니티 이용자들은 운영체제 탈옥 등을 통해 수신을 차단할 수 있는 방법을 공유하고 있습니다.심지어는 휴대전화의 진동 장치나 스피커 장치를 물리적으로 제거하는 방법도 거론됩니다.챗GPT, 제미나이 등 생성형 인공지능 챗봇에 위급재난문자 끄는 방법을 알려달라고 질문한 뒤 답변을 갈무리해 올린 게시글도 있었습니다.이러한 방안이 실제로 위급재난문자 수신 차단에 효과가 있는지는 의견이 엇갈립니다.한 전자업계 관계자는 개발자용 도구 등을 활용하면 일반 설정 메뉴에서 바꿀 수 없는 시스템 설정도 조정할 수 있다면서도 실제 재난문자 차단 가능 여부에 관해서는 확인이 필요하다고 밝혔습니다.다만 일부 게시글에는 10분이면 가능하다거나 이대로만 따라 하면 바로 된다는 답글도 게시돼 있는 상황입니다.정부는 수능시험 부정행위를 막기 위해 수능장과 인근 공공 와이파이를 차단하고, 미제출 휴대전화를 적발하기 위해 위급재난 문자를 발송하기로 했습니다.아울러 시험이 종료된 이후에도 통신사용 기록을 분석해 사후 적발 조치할 예정이라고 전했습니다.