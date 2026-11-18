tvN 새 예능프로그램 '보검 매직컬2' 측이 음주운전 사고를 일으킨 배우 고경표를 최대한 덜어내고 방송에 나서겠다는 공식 입장을 밝혔다.



18일 오전 tvN은 "'보검 매직컬2'는 올여름 촬영을 마친 사전제작 프로그램으로, 국내는 물론 다수의 해외 OTT를 통해서도 공개될 예정"이라며 "제작진 역시 후반부까지 편집이 진행된 상태에서 첫 공개를 앞두고 관련 보도를 통해 해당 소식을 접했으며, 예상치 못한 상황에 당혹스럽고 유감스럽게 생각하고 있다"고 전했다.



'보검 매직컬2'는 배우 박보검, 이상이, 고경표 3인이 시골 바다 마을에서 헤어샵을 운영하며 마을 주민들과 소통하는 이야기를 담은 프로그램이다.



제작진은 고경표 출연 분량의 통편집 여부에 대해서는 현실적인 어려움을 토로했다. 제작진은 "'보검 매직컬2'는 3인의 고정 출연진이 한 공간에서 생활하면서 마을 주민들과 다양한 교감을 나누는 프로그램"이라며 "각 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체의 구성과 밀접하게 연결되어 있어 현실적인 한계가 있지만, 시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다"고 강조했다.



앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 혈중알코올농도 0.08% 이상의 면허취소 수준 만취 상태로 자신의 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차를 추돌하는 사고를 냈다.



이후 고경표는 사과문을 내고 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 고개를 숙였다. 특히 함께 촬영한 제작진과 동료들을 향해 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들께 정말 죄송하다"며 "경찰 조사에 성실히 임하고 처분에 따른 모든 책임을 지겠다. 예정된 활동은 모두 중단하겠다"고 활동 중단을 선언했다.



[사진제공=tvN]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)