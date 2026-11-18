▲ 오타니 쇼헤이

오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)의 미국프로야구 메이저리그(MLB) 실버슬러거 4년 연속 수상이 무산됐습니다.미국 야구 배트 브랜드 루이빌 슬러거는 오늘(18일) 2026 내셔널리그(NL) 지명타자 부문 실버슬러거 수상자로 카일 슈워버(필라델피아 필리스)를 선정했습니다.이로써 올 시즌 타율 0.275, 30홈런, 81타점을 기록한 오타니는 홈런 45개로 빅리그 공동 홈런왕에 오른 슈워버에게 밀렸습니다.오타니는 로스앤젤레스 에인절스 소속이던 2021년과 2023년 아메리칸리그(AL) 지명타자 부문에서 실버슬러거를 받았고, 다저스로 옮긴 뒤 2024년과 2025년에는 NL 지명타자로 이 상을 받았습니다.올 시즌 MLB의 마지막 주요 개인상인 실버슬러거까지 슈워버에게 돌아가면서 오타니는 2020년 이후 6년 만에 무관으로 시즌을 마쳤습니다.그는 지난해까지 3년 연속 차지한 리그 최우수선수(MVP) 투표에서 올해 NL 2위에 그쳤고, 5년 연속 받았던 최고 지명타자상(에드거 마르티네스상)도 놓쳤습니다.지난해 56홈런을 치고도 오타니에게 상을 내줬던 슈워버는 2022년에 이어 통산 두 번째 실버슬러거를 받았습니다.슈워버는 올해 156경기에서 타율 0.232, 97타점을 기록했고, 홈런 45개를 터뜨려 피트 크로암스트롱(시카고 컵스)과 함께 메이저리그 홈런왕에 올랐습니다.실버슬러거는 MLB 30개 구단 감독과 코치의 투표로 양대 리그에서 포지션별로 가장 뛰어난 타자를 뽑아 주는 상입니다.올해 양대 리그 수상자 20명 가운데 13명이 처음 실버슬러거를 받았습니다.첫 수상자가 13명이 나온 건 2006년 이후 20년 만의 최다 기록입니다.AL 신인왕 케빈 맥고니글(디트로이트 타이거스)과 체이스 델로터(클리블랜드 가디언스)는 각각 AL 유틸리티와 외야수 부문에서 수상했습니다.신인 두 명의 동반 수상은 1987년 맷 녹스와 베니토 산티아고, 2001년 스즈키 이치로와 앨버트 푸홀스에 이어 세 번쨉니다.'올해의 공격팀'엔 시카고 컵스(NL)와 휴스턴 애스트로스(AL)가 뽑혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)