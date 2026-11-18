▲ 자국 선수들의 핀란드 피겨 대회 출전 무산 소식을 알리는 러시아 피겨스케이팅 연맹

러시아 피겨스케이팅 선수들의 시니어 그랑프리 대회 출전이 무산됐습니다.대회를 개최하는 핀란드 정부가 러시아 선수들의 입국을 제한하면서입니다.러시아 피겨스케이팅 연맹은 17일(현지시간) 홈페이지를 통해 "핀란드 정부가 러시아 선수들의 입국을 금지하면서 선수 7명이 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 시니어 그랑프리 5차 대회 핀란디아 트로피 출전 기회를 잃었다"고 밝혔습니다.이어 "우리 선수들을 겨냥한 핀란드의 정치적 결정에 매우 실망했다"며 "핀란드는 올림픽 헌장과 ISU 규약에 위배되는 행위를 했다"고 목소리를 높였습니다.핀란드와 노르웨이, 스웨덴 등 북유럽 국가들은 최근 국제스포츠중재재판소(CAS)가 러시아의 아이스하키 세계선수권대회 복귀를 결정하자 거세게 반발하면서 스포츠 선수들을 포함한 러시아 국민의 입국 제한을 강화했습니다.이에 ISU는 지난 12일 성명을 통해 각국 정부 방침으로 선수들이 불이익을 받아서는 안 된다고 밝혔습니다.아울러 국제대회 개최를 앞둔 핀란드빙상연맹에 명확한 설명을 요청했습니다.핀란드는 20일부터 21일까지 헬싱키 아이스홀에서 피겨 시니어 그랑프리 5차 대회를 개최하고 내년 3월 15일부터 21일까지는 탐페레 노키아 아레나에서 올림픽 다음으로 권위 있는 피겨 세계선수권대회를 엽니다.핀란드 정부는 러시아 국적 선수들의 입국 제한 조처를 유지했고, 이에 따라 시니어 그랑프리 대회에 러시아 선수 7명 대신 다른 국가의 예비 선수들이 출전하게 됐습니다.러시아는 이번 대회에 페어 아나스타시야 미시나-알렉산드르 갈리아모프 조, 알렉산드라 보이코바-드미트리 코즐로프스키 조, 예카테리나 치크마레바-마트베이 얀첸코프 조와 남자 싱글 예브게니 세메넨코를 파견할 예정이었습니다.이번 대회 출전 무산으로 러시아 선수들은 왕중왕전인 그랑프리 파이널 진출에 큰 타격을 받게 됐습니다.ISU 피겨 시니어 그랑프리는 한 시즌에 7개 대회가 열리고, 선수 또는 팀은 최대 2개 대회에 출전할 수 있습니다.각 대회 성적에 따라 포인트를 획득하고, 포인트 합산 상위 6명(팀)은 그랑프리 파이널에 진출합니다.2022 베이징 동계 올림픽 동메달리스트인 미시나-갈리아모프 조는 시니어 그랑프리 3차 대회에서 우승해 이번 대회에서 좋은 성적을 거둘 경우 파이널 진출 가능성이 매우 커지는 상황이었습니다.ISU는 러시아 선수들의 출전 무산과 관련해 공식 입장을 내놓지 않았습니다.다만 핀란드가 세계선수권대회에서도 러시아 선수들의 입국을 금지할 경우 개최지 변경 검토 등 대응에 나설 가능성이 있습니다.ISU는 2022년 3월 우크라이나를 침공한 러시아와 이를 지원한 벨라루스 선수들의 국제대회 출전을 금지했습니다.이후 올해 6월 징계를 일부 완화하면서 두 나라 선수는 2026-2027시즌 국기, 국가 등 나라를 상징하는 요소를 사용하지 않는 개인중립선수(AIN) 자격으로 ISU 주관 국제대회에 복귀했습니다.한편 러시아 선수들의 출전이 무산된 시니어 그랑프리 5차 대회엔 우리나라 여자 싱글 이해인(고려대)과 김유성(수리고), 김서영(명지대)이 출전합니다.(사진=러시아 피겨스케이팅 연맹 홈페이지 캡처, 연합뉴스)