▲ 원소속팀 SSG와 FA 계약한 최지훈

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중견수 최지훈이 원소속팀 SSG 랜더스와 자유계약선수(FA) 계약을 맺었습니다.SSG는 최지훈과 계약기간 4년, 총액 67억 원(계약금 38억 원, 연봉 총액 20억 원, 옵션 9억 원)에 FA 계약을 체결했다고 18일 밝혔습니다.전날 오태곤과 3년 총액 11억 원에 계약한 SSG는 주전 중견수 최지훈도 붙잡았습니다.SSG는 데뷔 첫해부터 7년 연속 100안타와 두 자릿수 도루를 달성한 최지훈의 꾸준함과 중견수 수비 능력을 높이 평가했습니다.광주제일고와 동국대를 나온 최지훈은 2020년 신인드래프트 2차 3라운드 전체 30순위로 SK 와이번스(현 SSG)에 입단해 통산 930경기에서 타율 0.273, 948안타, 321타점, 177도루를 기록했습니다.2022시즌엔 정규시즌 144경기에 모두 출전해 타율 0.304, 173안타, 10홈런, 31도루로 SSG의 통합 우승에 힘을 보탰습니다.올 시즌에는 141경기에서 개인 한 시즌 최다인 13홈런과 64타점을 올렸고, 리그 외야수 중 가장 많은 1천196이닝을 소화했습니다.그는 그동안 받은 응원에 보답하고 싶다며 인천 지역사회를 위해 1억 원을 기부하겠다는 뜻도 구단에 전했습니다.최지훈은 "데뷔 때부터 지금의 나를 있게 해 준 팀이고, 무엇보다 인천 팬분들의 열정적인 응원을 떠나서 다른 유니폼을 입고 야구를 한다는 것은 상상해 본 적이 없다"며 "구단에서도 다가오는 청라돔 시대의 주역이 되어달라는 말씀에 큰 확신을 얻어 고민 없이 잔류를 결심했다"고 밝혔습니다.이어 "이제는 팀의 중심을 잡아야 하는 위치인 만큼, 그라운드 위에서 누구보다 투지 넘치는 모습으로 팀 승리에 기여하고 싶다. 팬분들과 함께 다시 한번 우승의 기쁨을 누릴 수 있도록 최선을 다해 뛰겠다"고 덧붙였습니다.(사진=프로야구 SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)