⚡ 스프 핵심요약



미국 민주당의 중간선거 압승으로 그간 트럼프 행정부 하에서 축소되었던 청정 에너지 산업 지원 및 인플레이션 감축법의 영향력이 다시 확대될 전망이 나오고 있습니다.



일론 머스크의 XAI를 비롯한 빅테크 기업들이 데이터 센터 전력 확보를 위해 환경 규제의 허점을 이용해 가스터빈을 활용하던 관행이 의회의 감시 강화로 제동이 걸릴 가능성이 커졌습니다.



데이터 센터 건설에 따른 지역 주민의 반발을 해결하기 위해 빅테크 기업들이 태양광 및 에너지 효율화 설비에 직접 투자함으로써 주민들의 전기 요금 부담을 낮추는 방식이 새로운 상생 해법으로 떠오르고 있습니다.

이미지 확대하기

이미지 확대하기

'드릴 베이비 드릴' 이후 늘어난 가스터빈... 중간선거로 바뀔까?

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

태양광으로 바뀐다고 주민들이 데이터센터 환영할까?

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

참고자료

- Energy and AI | IEA

- World Energy Investment 2026 | IEA

- Data Center Survey Experiment: Research Brief – Key Findings | GoodPower

- Hyperscaler Support for Community Energy Programs: Options and Impacts for Household Energy Investments | The Brattle Group

- Fact Sheet: New Source Performance Standards for Stationary Combustion Turbines: Final Rule | EPA

- Data Center Footprint: a map of AI data centers, power and water | Data Center Footprint

- Clean Air Act | EPA

- NAACP et al. v. X.AI Corp. et al., Opinion and Order, October 19, 2026 | 미국 미시시피 북부 연방지방법원



글 : 안혜민 디자인 : 안준석 인턴 : 신연성

안녕하세요. 데이터를 만지고 다루는 안혜민 기자입니다. 미국 중간선거에서 민주당이 2006년 이후 20년 만에 상원, 하원 모두에서 다수당을 차지했습니다. 미 의회에 불어닥친 강력한 블루 쓰나미는 세계 증시까지 뒤흔들었습니다. 민주당이 의회 다수당을 차지하면서 미국의 AI 데이터센터 규제가 한층 강해질 수 있다는 우려가 나오자 시장이 반응한 겁니다. 여기에 더해 엔비디아의 CEO 젠슨 황이 불륜 이슈로 퇴진하면서 시장은 더 요동쳤죠.하지만 이런 혼란스러운 와중에도 방긋 웃는 업계가 있었습니다. 바로 친환경 에너지 시장이죠. 민주당은 바이든 행정부 시절 인플레이션 감축법을 통해 미국 내 청정에너지 산업을 적극적으로 지원했습니다. 그런데 트럼프 2기 행정부가 들어서면서 이런 지원을 대폭 축소했죠. 다시 민주당의 의회 영향력이 세졌으니, IRA 축소에 제동을 걸 수 있는 것 아니냐는 기대감이 솔솔 나오는 겁니다.시장도 선거 직후 바로 반응했습니다.중간선거 직후 유럽의 해상 풍력 발전 업체인 오르스테드의 주가는 큰 폭으로 상승했어요. 오르스테드 외에도 풍력, 태양광 관련 주식들이 반응했습니다. 미국의 친환경 에너지 기업들도 장중 10% 이상 상승했고, 태양광 관련 ETF도 가격이 크게 올랐어요. 우리나라의 한화솔루션과 HD현대에너지솔루션도 10% 넘게 상승했습니다. 물론 최근엔 주가가 오르락내리락하고 있지만 전문가들은 민주당의 압승이 장기적으로는 청정에너지 관련 주식에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있죠.이번 민주당의 승리를 가장 반긴 곳이 있으니 다름 아닌 중국입니다. 여전히 미국의 관세가 유지되고 있음에도 불구하고 중국의 신재생에너지 관련 주식도 급상승했거든요. 사실 중국의 재생 에너지, 특히 태양광 시장은 현재 썩 상황이 좋다고 할 수 없었어요.중국은 2020년 탄소중립 선언 이후 재생에너지 분야에 막대한 투자를 해왔습니다. 지방정부와 기업들이 경쟁적으로 투자에 나서면서 태양광 설비가 빠르게 늘어났죠. 그 결과 2023년 이후 중국의 태양광 모듈 생산 능력은 전 세계 수요의 2배 수준으로 급증해 버렸습니다.공급과잉으로 태양광 모듈 가격은 계속 떨어졌고, 기업들은 살아남기 위해 출혈 경쟁까지 벌였습니다. 결국 중국 태양광 산업 전반의 수익성이 악화되면서 중국 정부까지 구조조정에 나선 상황이었죠.이런 와중에 미국 중간선거에서 민주당이 싹쓸이를 해버린 겁니다. 중국 입장에서 미국 시장은 수익성이 높은 알짜배기 시장인데, 이번 선거를 계기로 미국의 청정에너지 시장이 다시 커질 수 있다는 기대감이 주가에 반영된 겁니다.그런데 여기서 한 가지 짚어볼 게 있습니다. 과연 주식시장의 기대감처럼 미국의 에너지 시장이 바로 달라질 수 있을까요?사실 지금 미국에서 전력 수요가 가장 빠르게 늘어나는 분야 중 하나가 바로 데이터센터입니다. 그런데 현재 미국 데이터센터에 공급되는 전력의 절반 이상은 화석연료에서 나오고 있습니다.국제에너지기구의 분석 자료입니다. 현재 미국 데이터센터 전력 공급의 최대 비중을 차지하고 있는 건 천연가스입니다. 공급되는 전력의 40% 이상을 천연가스가 담당하고 있고, 뒤이어 재생에너지가 24%, 원자력이 20%, 석탄이 15% 정도이죠.이런 천연가스 발전 확대 움직임은 '드릴 베이비 드릴'을 외치는 트럼프 2기 행정부가 시작되면서 더욱 두드러졌습니다. 특히 전력을 엄청나게 소비하는 데이터센터에서도 천연가스 발전에 대한 투자가 빠르게 늘어나고 있죠.2025년 1분기부터 2026년 1분기까지 주요 국가별 신규 가스발전 프로젝트의 투자 규모를 나타내봤습니다. 미국의 투자 규모가 다른 어느 나라나 지역보다도 압도적으로 큽니다. 그중에서도 데이터센터 전용으로 추가된 것만 해도 약 280억 달러. 유럽 전체의 신규 가스발전 투자 규모보다도 큰 수준이죠.그런데 이런 가스터빈을 데이터센터에 적극적으로 활용하면서 논란을 일으킨 기업이 있습니다. 바로 일론 머스크의 xAI죠. 문제는 그 과정에서 환경규제를 위반했다는 의혹까지 제기됐다는 겁니다.실제로 트럼프 행정부는 석탄이나 천연가스 발전소의 온실가스 배출 기준 상당 부분을 폐지하기로 결정했습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 미국 내 대기오염물질을 규제하는 청정대기법은 엄연히 존재하죠. 일론 머스크는 이 법의 허점을 노리곤 꼼수를 부려 데이터센터에 에너지를 충당해오고 있습니다.미국 청정대기법에 따르면 대기오염물질을 배출하는 대규모 고정식 시설은 사전에 허가를 받아야 합니다. 하지만 이동식 장비에는 다른 규정이 적용되죠. 가령 공사 현장에서 잠깐 사용하는 이동식 발전기에 대해서는 규제를 대규모 시설과 동일하게 할 수는 없는 거니까요. 일론 머스크는 이 조항을 이용해 xAI의 데이터센터 콜로서스에 고정식이 아닌 이동식 발전 시설을 사용했어요.이 사진이 콜로서스1에서 확인된 이동형 가스터빈입니다. 콜로서스1이 위치한 테네시주 셸비 카운티 보건당국은 이 가스터빈을 이동식 장비로 판단해 고정식 설비의 허가 대상에서 제외했습니다. 하지만 지역 환경단체에서는 사실상 발전소 역할을 하며 전기를 생산하고 있는데, 이를 임시 장비로 분류해선 안된다고 주장했죠.이후 보건당국은 xAI가 신청한 가스터빈 15기에 대해 정식 대기배출 허가를 내줍니다. 하지만 환경단체가 확인한 콜로서스1의 가스터빈은 35기였죠. 허가받은 15기보다 훨씬 많았던 임시 터빈은 이후 철거되었습니다.그런데 논란은 여기서 끝나지 않았습니다. 콜로서스2에서도 비슷한 문제가 반복되었거든요.이번엔 데이터센터는 여전히 테네시주에 두고, 전기를 생산할 가스터빈은 바로 옆 미시시피주에 설치했습니다. 그런데 미미시피주 당국 역시 별도의 허가가 필요 없다고 판단했죠. 당연히 이 판단을 두고도 다시 논란이 벌어졌어요.그런데 올해 1월, 미국 환경보호청은 임시로 사용하는 가스터빈에도 별도의 배출 기준을 적용하는 규정을 마련했어요. 이동할 수 있는 장비라고 해서 무조건 대기오염 규제에서 제외되는 건 아니라는 거죠. 이후 시민단체는 xAI가 청정대기법을 위반했다며 소송을 제기합니다.그런데 웬걸요? 오히려 미국 법무부가 소송에 직접 개입한 겁니다. xAI의 인공지능 기술이 미국의 경제와 국가안보에 중요하다며 소송을 끝내달라고 요구한 겁니다. 하지만 법원은 법무부가 시민단체의 소송을 일방적으로 끝낼 수는 없다고 판단했어요. 뒤이어 xAI가 주장한 이동형 터빈이라는 이유로 허가가 필요 없다는 논리도 받아들이지 않았죠. 다만 아직 최종 판결이 나온 것은 아니라 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다.그런데 이런 상황에서 민주당이 중간선거에서 압승을 거둔 겁니다. 앞으로 트럼프 행정부의 환경규제 완화와 허가 과정에 대한 의회의 감시가 한층 강화될 수 있게 된 거죠.실제로 외신에서도 관련 정책에 대한 조사 가능성을 주목하고 있어요. 이런 변화는 화석연료 발전을 적극적으로 활용하던 일부 빅테크 기업들에도 부담으로 작용할 수 있습니다. 특히 일론 머스크의 xAI처럼 환경규제를 둘러싼 논란에 휩싸인 기업들은 더욱 그럴 거고요. 앞으로도 지금처럼 화석연료 발전을 계속 확대할 수 있을까요? 환경규제와 감시가 강화된다면 데이터센터 기업들도 전력 확보 방식을 다시 고민해야 할 겁니다. 그 과정에서 태양광을 비롯한 청정에너지의 역할이 더욱 커질 수 있다는 기대도 나오죠.앞서 데이터센터는 환경단체와 주민들의 강력한 반발로 이번 중간선거의 핵심 이슈로 떠오른 바 있습니다. 데이터센터의 재생에너지 사용이 늘어난다면 탄소 배출을 줄이는 데 큰 도움이 될 겁니다. 기후위기에 대응한다는 측면에서도 분명 의미 있는 변화일 거고요. 하지만 태양광을 비롯한 친환경 에너지를 데이터센터에 사용한다고 해서, 과연 데이터센터를 반대하던 주민들까지 환영하게 될까요?한 연구팀이 미국 유권자 2,610명을 대상으로 설문 실험을 진행했습니다. 가상의 데이터센터 두 곳을 제시했는데, 하나는 가스 발전으로 전력을 공급하고, 다른 하나는 태양광으로 돌아간다고 한 거죠. 그리고 둘 중 어느 쪽을 더 선호하는지 물어봤습니다.결과는 어땠을까요? 결과는 재생에너지를 사용하는 데이터센터의 선호도가 활실히 더 높았습니다. 하지만 문제는 선호도와 데이터센터를 받아들이는 것은 별개라는 겁니다. 재생에너지 좋은 건 알겠는데, 그렇다고 우리 동네에 짓는 것까지 동의하는 건 아니라는 거죠. 그렇다면 무엇을 해결해 줘야 주민들은 데이터센터를 받아들일까요?이번에는 유권자들에게 데이터센터를 건설하는 기업이 전력망 증설에 필요한 비용을 모두 부담한다고 설명했습니다. 데이터센터 때문에 추가로 발생하는 전력망 비용을 주민들에게 떠넘기지 않겠다는 거죠. 이런 조건을 제시하자 천연가스든 태양광이든 데이터센터에 대한 호감도가 크게 올랐어요. 즉, 주민들은 데이터센터가 어떤 에너지를 사용하는지도 중요하지만 진짜 핵심은 전기요금이라는 겁니다.그동안 빅테크 기업들은 데이터센터가 들어설 지역의 주민들을 위해 다양한 혜택을 제공해 왔습니다. 학교에 교육 장비를 지원해 주거나, 도로와 통신망을 건설해 주고, 지역사회 발전 기금을 조성하는 식으로 말이죠. 가령 마이크로소프트는 2018년 버지니아주에, 주민들을 위한 무료 공공 와이파이 구축에 7만 5,000달러를 지원하기도 했죠.하지만 최근 데이터센터로 인한 전기요금 인상이 주민들의 주요 불만으로 떠오르고 있습니다. 기존의 혜택만으로는 갈등을 해결하기 어려워진 거죠. 그래서 빅테크 기업들도 전기요금 부담을 줄일 방안을 고심하고 있습니다.당장 지난 3월에는 아마존, 구글, 메타, 마이크로소프트 등 빅테크 7개 기업이 백악관에서 '전기요금 소비자 보호 서약'에 서명하기도 했어요. 앞으로 데이터센터에 필요한 발전설비와 전력망 증설에 따른 추가 비용을 기업들이 부담하겠다고 약속한 거죠.하지만 이 방식은 한 가지 아쉬운 점이 있습니다. 기업들이 추가 비용을 부담한다는 건 데이터센터 때문에 발생하는 비용을 주민들에게 떠넘기지 않겠다는 약속입니다. 주민들에게 새로운 혜택을 제공하는 것과는 다른 얘기죠. 과거에는 데이터센터가 들어오면서 공공 와이파이나 교육 장비, 지역사회 발전 기금 같은 혜택을 제공하기도 했는데 말이죠.그렇다면 데이터센터가 들어와도 주민들의 전기요금이 오르지 않는 걸 넘어서 오히려 기존보다 전기요금을 더 낮출 수는 없을까요? 이와 관련해 흥미로운 연구 결과가 나왔습니다. 미국의 에너지 컨설팅 기관인 브래틀 그룹이 발표한 보고서입니다.핵심 아이디어는 간단합니다. 데이터센터에 필요한 전력을 새로 확보하는 것뿐 아니라, 지역 주민들이 사용하는 전력을 줄이거나 직접 생산할 수 있도록 빅테크 기업들이 투자하자는 겁니다. 그렇게 하면 주민들의 전기요금 부담을 줄이면서 데이터센터가 사용할 전력망의 여유도 확보할 수 있겠죠.연구진은 빅테크 기업들이 지역사회에 투자할 수 있는 방안을 크게 네 가지로 제시했습니다.첫 번째는 오래된 집의 지붕이나 벽 틈새를 보강하는 '주택 단열 개선'. 두 번째는 주변의 열을 이동시켜 난방이나 냉방에 활용하는 '히트펌프'를 보급. 세 번째는 지역 사회에 태양광 시설과 배터리를 설치하는 것. 마지막 네 번째는 스마트 온도조절기를 설치해 전력 수요를 조절하는 겁니다. 이런 방식으로 지역사회의 전력 수요를 줄이거나 전력 공급을 늘릴 수 있다면, 주민과 데이터센터 기업 모두에게 도움이 될 수 있는 겁니다. 그렇다면 이 4가지 방안 가운데 무엇이 가장 효과적이었을까요? 미국 내 데이터센터가 빠르게 늘어나고 있는 네 도시를 대상으로 분석을 진행했습니다.데이터센터 입장에서 가장 효과가 큰 건 태양광과 배터리 설치였습니다. 4개 지역을 평균 내보면 태양광과 배터리를 지원했을 때 294MW의 전력 공급 여력을 확보할 수 있는 것으로 분석됐죠.그렇다면 주민들에게는 태양광과 배터리가 얼마나 도움이 될까요? 지역별로 살펴보면 콜럼버스의 절감 효과가 가장 큰 것으로 나타났습니다. 콜럼버스에서는 가구당 연간 919달러의 에너지 비용을 절약할 수 있는 것으로 분석됐어요.물론 이런 효과를 얻으려면 빅테크 기업들이 상당한 초기 비용을 부담해야 한다는 전제 조건이 있습니다. 하지만 그만큼 지역 주민들의 에너지 비용을 줄이고, 데이터센터의 전력 확보에도 도움이 될 수 있다는 거죠. 결국 태양광은 데이터센터의 탄소 배출을 줄이는 수단일 뿐 아니라, 전기요금을 둘러싼 기업과 주민의 갈등을 완화하는 수단이 될 수도 있는 겁니다.미국 중간선거 이후 태양광을 비롯한 청정에너지 시장에 다시 기대감이 커지고 있습니다. 하지만 주식시장의 기대감이 실제 에너지 시장의 변화로 이어지는 건 또 다른 문제입니다. 왜냐하면 데이터센터의 막대한 전력 수요를 어떤 에너지로 충당할 것인지, 그리고 그 과정에서 발생하는 비용을 누가 부담할 것인지, 이 두 가지 문제를 함께 해결해야 하기 때문이죠. 과연 태양광이 데이터센터와 지역사회의 갈등을 해결하는 새로운 해법이 될 수 있을까요? 오늘 준비한 오그랲은 여기까지입니다. 긴 글 끝까지 읽어 주셔서 진심으로 감사드립니다.