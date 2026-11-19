⚡ 스프 핵심요약



9.11 이후 최장기 미 전역 지상 중지 명령: 현지시간 13일, 미국 연방항공청(FAA)이 관제센터 주파수 단절 현상으로 4시간 반 가까이 미국 전역 항공기 이륙을 전면 중단시키며 이틀간 1만 5,000편 이상의 항공편이 취소되었습니다.



60년 된 구리선 교체 중 발생한 시스템 과부하: 외주업체(L3 해리스)가 1960년대산 노후 구리선을 광케이블로 전환하던 중 라우터에서 과도한 접속 요청(4~5초당 1,000건 이상)이 폭주하며 항공기 통신 및 레이더 데이터 수신에 장애가 발생했습니다.



예고된 인재와 미 정치권의 책임 공방: 2023년 전문가 보고서와 회계감사원이 전환 과정의 통신 두절 위험을 수차례 경고했음에도 사태가 현실화되었으며, 트럼프 대통령의 전임 행정부 탓과 민주당의 예산 미집행 비판 등 정치적 공방으로 번지고 있습니다.

스티븐 아로요 | 항공 안전 전문가 (전 유나이티드 항공 기장)

미국 전역에 항공기 운항 중단 명령이 내려졌다는 건 정말 이례적인 일이었습니다. 미국에서 이런 일이 있었던 건 사실상 9.11 테러 이후 처음이니까요.

01. 이륙하지 마세요!

02. 승객들은 발이 묶였다

스테파니 | 관광객

저희는 일주일 동안 휴가를 보내고 돌아가는 길입니다. 오늘(13일) 아침 비행기가 2시간 지연됐다는 안내를 받았고 지금 이렇게 기다리고 있습니다. 벌써 2시간째 기다리고 있는데, 아무런 안내도 받지 못했습니다. 남편이 직접 물어봤더니 돌아온 대답은 '비행기가 지연됐다'는 말뿐이었습니다.

미셸 알렉산더 스미스 | 항공기 승객

아들을 만나러 가고 LA에서 열리는 회의에도 참석할 예정이었는데 비행기가 두 번이나 지연되었다는 알림을 휴대전화로 받았습니다. 공항으로 오는 길에 아들의 여자친구가 항공편 운항이 전면 중단됐다는 소식을 알려줬습니다. 그제야 찾아보고는 '아, 아무 데도 못 가겠구나' 싶었죠. 그래도 혹시 비행기를 탈 수 있을까 해서 일단 공항에 나와 봤습니다.

03. 하늘길 마비시킨 원인은?

숀 더피 | 미 교통부 장관

구리선에서 광케이블로 전환하는 과정에서 교체 중이던 라우터가 다른 라우터와 항공교통관제 시스템에 과도한 접속 요청을 보내기 시작했습니다. 구체적으로 4~5초마다 1,000건이 넘는 접속 시도가 발생했습니다. 이로 인해 항공기와의 통신에 문제가 생겼고 레이더 데이터 수신에도 일부 차질이 빚어졌습니다.

04. 경고는 있습니다

05. "바이든 행정부의 재앙"

도널드 트럼프 | 미국 대통령

우리는 노후화된 장비, 고장 난 장비를 사용하고 있습니다. 이 문제를 의회에 계속해서 제기해 왔습니다. 의회도 분명히 조치를 취할 것이라고 생각합니다. 누구를 탓하고 싶지는 않지만, 바이든 행정부는 구리선을 광섬유에 연결하는 작업을 상당 부분 진행했습니다. 전기공학에 대해 조금이라도 안다면 알겠지만 구리선을 유리에 연결할 수는 없습니다. 결국 막대한 돈이 낭비된 셈입니다. 하지만 장비 자체도 일부는 50년이 넘었을 정도로 매우 낡았습니다. 그래서 우리는 기존 장비를 사실상 완전히 철거하고 새로운 장비로 교체하려고 합니다. 다만 이를 완료하려면 예산 지원이 필요합니다.

Deep Dive Q&A

13일의 금요일, 미국 전역에서 항공기 운항이 4시간 넘게 전면 중단됐습니다. 2001년 9.11 테러 이후 가장 긴 하늘길 마비입니다.수많은 여객기를 통제하는 미국 항공 시스템에 대체 무슨 일이 벌어진 걸까요?현지시각 13일, 미국 연방항공청이 미국 전역의 공항에 4시간 반 가까이 지상 중지 명령을 내렸습니다. 이 여파로 사태 첫날에만 9천 편이 넘는 항공편이 취소됐고, 다음 날인 14일에도 6천 편 이상이 취소되는 등 항공 운항에 큰 차질이 빚어졌습니다. 브라이언 베드퍼드 미국 연방항공청 청장은 '미 전역 22개 항로 관제센터 가운데 최대 17곳에서 수신되는 특정 주파수 신호가 간헐적으로 끊겼다 다시 연결되는 현상이 무작위로 보고됐기 때문'이라고 설명했습니다.비행기의 운항이 멈추자 승객들은 하염없이 기다려야 했습니다.일부 승객들은 향후 일정에 차질을 빚었습니다.여파는 미국 밖으로도 번졌습니다. 한국에선 대한항공의 애틀랜타행과 아시아나항공의 뉴욕행 여객기가 한때 결항이 결정됐다가 여러 시간 지연 후 운항 재개로 바뀌었고, 영국과 브라질 등에서도 미국행 일부 항공편이 취소됐습니다. 미국 관제망에서 시작된 장애가 한국과 유럽, 남미 여행객들의 일정까지 흔든 겁니다.미국 전역의 항공 운항에 차질이 빚어진 이유는 뭘까요? 미 당국은 노후 항공교통관제 통신망을 교체하는 과정에서 발생한 장비 문제와 관련이 있는 걸로 보고 있습니다. 숀 더피 미 교통부 장관은 외주업체 L3 해리스가 통신선을 기존 구리선에서 광케이블로 전환하는 과정에서 문제가 발생했을 가능성을 언급했습니다.다만 구체적인 원인은 아직 조사 중입니다. L3 해리스 측은 FAA 조사에 협조하고 있다고 밝혔습니다. 2001년 9.11 테러 이후 가장 긴 전국 단위 항공 운항 중단이었는데요. 이번 통신망 장애를 계기로 수십 년 된 구리선과 노후 장비에 의존해 온 미국 항공 관제 시스템의 취약성이 다시 한 번 드러났다는 지적이 나옵니다.미국 항공 관제 통신망에는 지금도 1960년대에 깔린 구리선이 쓰이고 있습니다. 60년 정도 된 셈입니다. 일부 설비는 절연 테이프로 보수한 채 사용돼 왔고, 통신망의 핵심 장비로 이번에 문제가 된 라우터 중에도 25년 된 것도 있었습니다. 워싱턴포스트는 '구리선 기반 통신망은 기술이 지나치게 노후화해 전화회사들조차 더는 관련 기술을 지원하지 않는 상태'라고도 전했습니다.그런데 더 큰 문제는 이런 낡은 시스템 교체 과정에서 대규모 장애 발생 가능성이 이미 수차례 제기돼 왔다는 점입니다. FAA 의뢰로 항공 안전 전문가들이 2023년 11월 작성한 보고서엔 '10년 이상 걸리는 새로운 통신 시스템으로 전환하는 과정에서 예기치 못한 장애가 발생할 경우 미국 항공 관제망의 통신이 두절될 위험이 있다'고 경고했습니다. 미 정부 회계감사원도 지난 9월 발표한 보고서에서 'FAA가 항공 관제 시스템 현대화 사업을 추진하면서 비용의 불확실성과 항공 운항 차질 위험에도 사업 속도를 우선시하고 있다'고 지적했습니다.전국 항공 운항 마비 사태 후 이틀 만에 트럼프 대통령이 SNS에 글을 올렸는데요. 사태의 책임을 전임 조 바이든 행정부로 돌렸습니다. 현지시간 16일, 아시아 순방 출발 직전 기자들의 질문에도 '조 바이든'을 언급했습니다.의회가 지난해 이미 125억 달러(약 17조 원)를 FAA 기반 전산망 시설 투자 예산으로 승인했는데, 교통부는 이번 사고를 계기로 500억 달러(약 68조 원)의 추가 예산 배정을 요구했습니다.민주당은 오히려 트럼프 행정부의 책임을 물으며 맞섰습니다. 민주당 크리스 밴 홀런 상원 의원은 '트럼프 행정부의 요청으로 125억 달러를 배정했지만 실제 지출은 3분의 1에 그쳤다'며 '예산을 제대로 집행하지 않고 의회에 책임을 돌리고 있다'고 비판했습니다.1960년대 구리선 위에 떠 있었던 세계 최강 대국의 하늘을 두고 무엇보다 안전을 챙겨야 할 미국 정치권은 남 탓에만 열을 올리는 모습입니다.A1. 외주업체 L3 해리스가 1960년대에 깔린 노후 구리선 통신망을 광케이블로 교체하는 작업을 진행하던 중, 교체 대상 라우터에서 오작동이 발생해 다른 라우터 및 항공교통관제 시스템에 4~5초당 1,000건 이상의 과도한 접속 요청을 폭주시켰기 때문입니다. 이로 인해 전국 22개 관제센터 중 17곳에서 주파수 신호가 단절되고 레이더 데이터 수신에 장애가 생기면서 연방항공청(FAA)이 안전을 위해 전면 이륙 금지 조치를 내렸습니다.A2. 통신사들조차 기술 지원을 중단한 60년 된 구리선과 절연 테이프로 보수한 설비를 방치해 왔을 뿐만 아니라, 현대화 교체 과정의 위험성이 이미 수차례 공식 경고되었기 때문입니다. 2023년 FAA 의뢰 안전 전문가 보고서와 지난 9월 미 정부 회계감사원 보고서 모두 "새 통신 시스템 전환 과정에서 운항 차질 위험을 간과한 채 속도전을 벌일 경우 전국 관제망 통신이 두절될 수 있다"고 지적했으나 실질적인 예방 조치가 이루어지지 않았습니다.