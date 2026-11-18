▲ 최휘영 문화체육관광부 장관 인스타그램

최휘영 문화체육관광부 장관이 어제(17일) 별세한 배정혜 전 국립무용단 단장을 추모했습니다.최 장관은 오늘(18일) 자신의 SNS를 통해 "한국 무용계의 큰 스승, 배정혜 선생님의 별세에 깊은 슬픔과 애도를 표한다"고 밝혔습니다.최 장관은 "선생님께서는 우리 전통춤의 아름다움에 시대감각을 담아내는 창작 정신으로 한국 창작춤의 지평을 넓히며 새로운 역사를 써 오셨다"며 "국립국악원 무용단, 서울시무용단, 국립무용단의 예술감독을 지내며 국내 주요 국공립 무용단체 세 곳을 모두 이끈 유일한 무용가이자, 여성 최초의 국립무용단 수장이셨다"고 고인을 기억했습니다.최 장관은 또 '바(bar) 기본'이라고 불리는 고인의 무용 방법론에 대해서 "독자적인 훈련법을 정립한 연구자이자 교육자로서도 우리 춤의 새로운 가능성을 열어 주셨다"고 썼습니다.이어 "타계 직전까지 공연과 저술 활동을 이어 가셨던 선생님의 열정은 후배 예술인들에게 깊은 울림과 귀감으로 남을 것"이라며 "최근 펴내신 자서전 '춤, 영원한 고향 - 나의 무대는 끝나지 않았다'의 제목처럼, 선생님께 춤은 끝나지 않는 삶이자 영원한 고향이었으리라 생각한다"고 고인의 안식을 빌었습니다.배 전 단장은 폐렴 증상이 악화해 병원에서 치료를 받다가 어제 (17일) 새벽 세상을 떠났습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)