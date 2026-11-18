▲ 압류 스티커 붙이는 서울시 세금조사관
올해 서울시 고액·상습 체납자 명단에 1천500여 명이 새로 이름을 올렸습니다.
이들이 체납한 지방세는 모두 2천261억 원에 달합니다.
서울시는 18일 시 홈페이지(www.seoul.go.kr)에 고액·상습 체납자 1천552명의 이름과 상호, 나이, 직업, 주소, 체납액 등 주요 정보를 공개했습니다.
공개 대상은 올해 1월 1일 기준 서울시와 자치구, 전국 지방자치단체에 체납한 지방세가 1천만 원 이상이고, 체납 발생일로부터 1년이 지난 개인과 법인입니다.
올해 신규 공개자는 지난해 1천577명보다 25명 줄었지만, 체납액은 1천232억 원에서 2천261억 원으로 1천29억 원(83.5%) 증가했습니다.
신규 공개자 가운데 개인은 1천55명으로 1천215억 원을, 법인은 497곳으로 1천46억 원을 각각 체납했습니다.
개인 최고액 체납자는 권혁(76)씨로, 개인지방소득세 등 433억 원을 내지 않았습니다.
이어 라덕연(45)씨가 115억 원, 강범구(53)씨가 58억 원을 체납했습니다.
법인 중에서는 멜보인터내셔널인베스트먼트리미티드가 개인지방소득세 등 261억 원을 체납해 최고액을 기록했습니다.
아이콘파운데이션(134억 원), 에이치디로지스물류(58억 원)가 뒤를 이었습니다.
체납액별로는 1천만 원 이상 3천만 원 미만이 836명(54%)으로 가장 많았고, 3천만 원 이상 5천만 원 미만은 323명(21%), 5천만 원 이상 1억 원 미만은 182명(12%)이었습니다.
시는 지방세심의위원회 심의를 거쳐 공개 대상자를 확정했습니다.
앞서 4월 명단 공개 예정자 2천282명에게 사전통지문을 발송하고 10월 말까지 소명과 납부 기회를 줬습니다.
이 과정에서 439명으로부터 체납세금 49억 원을 징수했습니다.
체납액을 납부하거나 불복 절차를 진행 중인 경우 등 730명은 공개 대상에서 제외했습니다.
시는 명단 공개에 그치지 않고 출국금지, 신용정보 제공, 재산 압류·공매, 가택수색 등 체납처분을 이어갈 방침입니다.
(사진=연합뉴스)
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