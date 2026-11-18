▲ 압류 스티커 붙이는 서울시 세금조사관

이미지 확대하기

올해 서울시 고액·상습 체납자 명단에 1천500여 명이 새로 이름을 올렸습니다.이들이 체납한 지방세는 모두 2천261억 원에 달합니다.서울시는 18일 시 홈페이지(www.seoul.go.kr)에 고액·상습 체납자 1천552명의 이름과 상호, 나이, 직업, 주소, 체납액 등 주요 정보를 공개했습니다.공개 대상은 올해 1월 1일 기준 서울시와 자치구, 전국 지방자치단체에 체납한 지방세가 1천만 원 이상이고, 체납 발생일로부터 1년이 지난 개인과 법인입니다.올해 신규 공개자는 지난해 1천577명보다 25명 줄었지만, 체납액은 1천232억 원에서 2천261억 원으로 1천29억 원(83.5%) 증가했습니다.신규 공개자 가운데 개인은 1천55명으로 1천215억 원을, 법인은 497곳으로 1천46억 원을 각각 체납했습니다.개인 최고액 체납자는 권혁(76)씨로, 개인지방소득세 등 433억 원을 내지 않았습니다.이어 라덕연(45)씨가 115억 원, 강범구(53)씨가 58억 원을 체납했습니다.법인 중에서는 멜보인터내셔널인베스트먼트리미티드가 개인지방소득세 등 261억 원을 체납해 최고액을 기록했습니다.아이콘파운데이션(134억 원), 에이치디로지스물류(58억 원)가 뒤를 이었습니다.체납액별로는 1천만 원 이상 3천만 원 미만이 836명(54%)으로 가장 많았고, 3천만 원 이상 5천만 원 미만은 323명(21%), 5천만 원 이상 1억 원 미만은 182명(12%)이었습니다.시는 지방세심의위원회 심의를 거쳐 공개 대상자를 확정했습니다.앞서 4월 명단 공개 예정자 2천282명에게 사전통지문을 발송하고 10월 말까지 소명과 납부 기회를 줬습니다.이 과정에서 439명으로부터 체납세금 49억 원을 징수했습니다.체납액을 납부하거나 불복 절차를 진행 중인 경우 등 730명은 공개 대상에서 제외했습니다.시는 명단 공개에 그치지 않고 출국금지, 신용정보 제공, 재산 압류·공매, 가택수색 등 체납처분을 이어갈 방침입니다.(사진=연합뉴스)