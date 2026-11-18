▲ 국민의힘 배현진 의원이 2월 13일 국회 소통관에서 열린 당원권 정지 1년 처분 관련 기자회견을 마친 후 한동훈 전 대표와 함께 소통관을 나서고 있다.

국민의힘 황경성 윤리위원이 어제(17일) 친한계 배현진 의원에 대한 이른바 '하명 징계' 의혹을 제기한 데 이어 오늘(18일)도 장동혁 대표와 가까운 외부 인사가 윤리위 선임과 운영에 사실상 관여했다고 주장했습니다.황 윤리위원은 무소속 한동훈 의원을 비롯한 친한계 인사, 조경태 의원 등에 대한 징계를 철회할 것을 장 대표에게 요구했습니다.황 윤리위원은 오늘 보도자료를 내고 외부 인사인 최모 교수와 관련해 "윤리위 7인 중 윤민우 위원장을 포함한 5인은 최 교수가 추천해 임명됐다"면서 "장 대표 체제 중앙윤리위원 3분의 2를 최 교수가 추천한 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "5명의 윤리위원은 최 교수가 장 대표의 실질적인 대리인이자 관리인이란 걸 다 알았다"며 "최 교수는 장 대표 부탁으로 당원 게시판 사건을 빌미로 한동훈 의원을 제명하기 위해 댓글 분석 전문가인 윤민우 위원장을 임명하고 당 대표 의사를 전달하는 대리인으로서 윤리위를 직접 관리했다"고 주장했습니다.황 윤리위원은 "7~8월 윤리위 내전 시 '윤리위는 내 것이다'라고 했던 실질적인 윤리위의 주인 장 대표의 결단을 촉구한다"며 "주장은 하나다. 장 대표와 최고위는 한동훈, 김종혁, 배현진, 진종오, 조경태의 징계를 철회하라"고 촉구했습니다.황 윤리위원이 어제 공개한 자료를 보면 최 교수는 배 의원에 대한 올 2월 징계시 윤 위원장과 징계 관련 대화를 텔레그램과 이메일로 주고받은 인사입니다.이와 관련해 "윤 위원장이 최 교수에게 보낸 2월 12일 메일의 결정문 중 B의 약자는 배현진이고 PMY는 박민영 (미디어대변인) 징계 결정문"이라며 "당초 친한계만 강력 징계하는 것이 모양이 좋지 않고 박민영의 징계 내용도 좋지 않아 제명하려 했지만, 장 대표 만류로 주의 촉구로 바꿔 결정한다"고 추가 의혹도 제기했습니다.황 윤리위원의 주장에 대해 친한계는 "지금까지 나온 것만으로도 장 대표가 책임져야 한다"며 일제히 압박 수위를 높였습니다.박정하 의원은 SBS라디오에서 "정치를 너무 지저분하게 하는 것 같다"며 "충분히 외부로부터 (징계에) 영향이 있었던 것 아닌가 생각이 든다"고 꼬집었습니다.그러면서 장 대표 책임론에 대해 "지금 나온 것만으로도 (책임져야 한다)"라며 "사실 그 전부터 당 대표로서의 리더십이 온전히 서 있었다고는 생각할 수 없는 상황이었다. 이런 상황까지 간다면 많이 휘청거릴 수 있다고 보인다"고 지적했습니다.또 황 윤리위원이 한 의원 제명 징계가 조작됐다는 근거 자료도 갖고 있으며 추후 공개를 예고한 점을 두고는 "(배 의원 정도 수준의 근거 자료가 나온다면 한 의원도) 법적인 방법이라도 찾아봐야 하는 것 아니냐. 가처분도 그중에 하나라고 보인다. 지금은 상황이 많이 바뀌었다"고 언급하기도 했습니다.징계를 받은 당사자인 배현진 의원도 페이스북 글에서 "윤리위 소명은 마치기도 전에 배현진 1년 하명. 장동혁 대표는 못 봤다느니 하던데 도망가겠다고 도망이 되는 게 아니다"라면서 "윤리위 부정행위 조작 청부 징계에 관해 직접 밝히라"고 요구했습니다.조경태 의원도 MBC라디오에서 "윤리위는 정당의 사법부인데 이를 흔드는 일종의 '징계 농단'이다. 장 대표는 왜 침묵하나. 즉각적으로 진상조사위를 꾸려 낱낱이 밝혀야 한다"고 강조했습니다.또 "장 대표 본인이 퇴진 안 하면 당원들이 퇴진 운동을 해서라도 퇴진시켜야 한다"고 목소리를 높였습니다.(사진=연합뉴스)