▲ 니코 파스가 넣은 팀의 3번째 골에 기뻐하는 아르헨티나 선수들

아르헨티나 축구 대표팀이 코스타리카를 완파하며 '축구의 신' 리오넬 메시의 은퇴 이후 첫 승리를 거뒀습니다.리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나 축구 대표팀은 아르헨티나 코르도바의 마리오 알베르토 켐페스에서 열린 코스타리카와의 친선경기에서 7대 0으로 크게 이겼습니다.지난달 7일 베냉과의 친선경기를 끝으로 메시가 국가대표 생활을 마치며 '에이스'이자 정신적 지주를 떠나보낸 아르헨티나는 이후 첫 경기였던 이달 14일 평가전에서 우루과이에 2대 1로 진 바 있습니다.2023년 11월 마찬가지로 우루과이와 치른 2026 북중미 월드컵 남미 예선 이후 3년 만에 홈경기 패배를 떠안았던 아르헨티나는 대승으로 반등에 성공했습니다.훌리안 알바레스와 잔루카 프레스티아니, 니코 파스가 선발 공격진으로 나선 아르헨티나는 전반에만 파스와 알바레스가 각각 멀티 골을 뽑아내며 기세를 올렸습니다.전반 8분 파스가 페널티 아크에서 강한 왼발 슛으로 선제 결승 골을 터뜨렸고, 전반 35분엔 알바레스가 추가 골을 만들어냈습니다.이후 전반 38분 파스, 5분 뒤엔 알바레스의 득점 행진이 이어졌습니다.아르헨티나는 후반전을 시작하며 파스 대신 투입된 프랑코 마스탄투오노가 후반 시작 3분 만에 5번째 골을 폭발하며 일찌감치 쐐기를 박았습니다.후반 33분에는 알렉시스 마크알리스테르, 후반 43분엔 다시 마스탄투오노의 골로 2026년 피날레를 화려하게 장식했습니다.(사진=게티이미지)