▲ 경기도청·도의회

경기도는 장기 체납자가 소유한 건설기계 사업장을 시군과 합동 수색하고 건설기계를 압류해 체납 세금 56억 2천만 원을 징수했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.경기도는 500만 원 이상 지방세를 1년 이상 체납한 고액·장기 체납자 중 건설기계를 소유한 838명을 대상으로 올해 2월부터 전수조사를 했습니다.이후 지난달까지 체납자 명의의 건설기계 1천507대 중 장비 노후 등으로 압류 실익이 없거나 체납액을 자진 납부한 412대를 제외한 1천95대를 압류했습니다.이 가운데 체납자 243명이 소유한 304대에 대해서는 현장 납부 독려와 압류 처분을 통해 체납 세금을 징수했습니다.체납 세금을 납부할 의사가 없는 체납자가 보유한 18대는 현재 공매 절차가 진행 중입니다.가평군 소재 A법인의 경우 2021년부터 법인소득세 등 2천500만 원을 체납했습니다.도와 가평군은 충북 음성군에 보관 중이던 A법인의 32t 타워크레인을 찾아 압류·봉인하고 공매 조치했습니다.노승호 도 조세정의과장은 "압류만 완료되고 아직 체납액을 납부하지 않은 건설기계 791대에 대해서는 지속적인 현장 수색과 공매 등 체납처분을 통해 추가 징수를 이어갈 계획"이라고 말했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)