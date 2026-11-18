▲ 지난 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습.

2027학년도 대학수학능력시험에서 수험생들은 시험 시작 전 자신이 입은 옷의 모든 단추에 스티커를 직접 붙여야 합니다.정부는 수능을 이틀 앞두고 초소형 카메라와 인공지능을 이용한 부정행위를 막기 위해 발표한 추가 대책에 따른 것으로, 감독관이 아닌 수험생이 직접 스티커를 부착하도록 했습니다.갑작스러운 대책 발표로 시험장 학교들은 스티커 등 물품 확보와 추가 감독 인력 배치, 교육까지 급하게 진행해야 해 혼란을 겪고 있습니다.교육계에 따르면 교육청은 일선 학교에 수능 부정행위 방지 추가 대책에 따른 수험생 유의사항을 안내하라는 공문을 내려보냈습니다.공문에는 수험생이 시험실에 입실하면 교탁 위에 놓인 스티커를 직접 가져가 자기 옷에 달린 모든 단추에 붙인 뒤 착석하도록 안내하라는 내용이 담겼습니다.감독관은 1교시 시작 전 스마트기기 검사 과정에서 스티커 부착 여부를 확인합니다.교육청은 또 수험생들에게 후드티와 단추가 달린 옷, 장신구의 착용을 가급적 자제하도록 안내했습니다.한성숙 국무총리는 어제 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문을 발표하고 초소형 카메라를 이용한 부정행위를 막기 위해 수험생의 옷 단추마다 스티커를 부착하겠다고 밝혔습니다.옷 단추 등에 초소형 카메라를 숨겨 시험 문제를 촬영한 뒤 인공지능으로 정답을 알아내는 부정행위를 차단하기 위한 조치입니다.복도감독관 6천600명과 스마트기기 전담인력 1천800명 등 8천400여 명도 추가 배치할 계획입니다.그러나 대책이 수능 이틀 전에 발표되면서 일선에선 필요한 인력과 물품을 확보하는 동시에 새로운 감독 절차까지 숙지해야 하는 상황이 됐습니다.추가 감독 인력 확보와 교육도 시험 직전까지 이어지고 있습니다.서울시교육청에 따르면 교육청은 추가 복도감독관을 일선 학교 교사가 아닌 본청과 직속기관 직원으로 위촉해 배치할 예정입니다.교육청은 오늘(18일) 오전까지도 추가 복도감독관으로 필요한 인원 명단을 수합하고 있습니다.추가 복도감독관은 오늘 오후 온라인 화상회의 플랫폼인 줌을 통해 연수를 받은 뒤 이튿날 곧바로 시험장에 투입됩니다.서울시교육청 관계자는 시간이 촉박해 대면 연수를 위한 장소와 시간을 확보하기 어렵다고 설명했습니다.이와 별도로 기존 수능 감독관을 대상으로 한 추가 대책 교육은 오늘 오후와 수능 당일인 19일 새벽에 진행될 예정입니다.교육부는 어제 자정쯤 추가 대책 관련 교육자료를 교육청 측에 전달한 것으로 파악됐습니다.앞서 서울시교육청은 수능 감독관들에게 초소형 카메라와 이어폰을 이용한 부정행위에 대비해 수험생의 단추·옷깃·소매를 점검하고 의심 행동을 관찰하도록 하는 교육부 지침을 안내했습니다.그러나 이 지침에는 같은 날 총리가 발표한 단추 스티커 부착과 재난문자를 활용한 미제출 휴대전화 적발 등의 추가 대책은 포함되지 않았습니다.이에 따라 감독관들은 시험을 코앞에 두고 추가 교육 자료를 통해 새로 도입된 점검 절차까지 숙지해야 합니다.갑작스러운 추가 대책에 수능 감독을 맡은 교사들의 불안도 커지고 있습니다.감독관으로 투입될 예정인 교사 A 씨는 "기존 수능 감독 업무도 긴장되는데 올해는 겁이 난다"며 "열심히 감독했는데 나중에 부정행위가 밝혀지면 어떻게 되는 것이냐"고 우려를 표했습니다.또 다른 감독 교사 B 씨는 "안 그래도 하루에 세 교시씩 감독하는 게 힘든데 올해는 스마트안경에 초소형 카메라까지 신경 쓰라고 하니 부담이 훨씬 커졌다"며 "솔직히 수능 감독에서 좀 빠지고 싶다"고 털어놨습니다.교원단체들도 어제 정부의 추가 대책 발표 직후 준비 기간이 턱없이 부족하고 감독교사에게 과도한 책임을 떠넘기고 있다고 비판했습니다.한국교원단체총연합회는 수능을 이틀 앞둔 오늘 급히 감독관을 차출해 내일 교육하고 모레 투입한다고 고도화된 인공지능 부정행위를 판별할 전문성이 생기겠느냐고 지적했습니다.전국교직원노동조합도 부정행위를 적발해도 문제, 적발하지 못해도 문제가 되는 상황이라며 정부가 실효성 있는 대책을 마련하지 않은 채 감독교사에게 단속 책임을 떠넘기고 있다고 꼬집었습니다.(사진=연합뉴스)