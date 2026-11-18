이재명 대통령이 수능 부정행위를 막기 위해 수능 중 수시로 위급 재난문자를 발송하는 것을 대안으로 언급하면서 수험생들 사이에서는 대책의 실효성과 집중력 저하를 우려하는 목소리가 나오고 있습니다.



이 대통령은 어젯밤(17일) 자신의 SNS를 통해 "위급재난문자를 시험 직전은 물론 시험 중에도 수시로 발송하는 것을 검토하도록 추가 지시했다"고 밝혔습니다.



이 대통령은 "시험 중간에 소리가 울리면 시험 치는 학생들에게 피해가 가지 않겠느냐"는 다른 SNS 이용자의 글에 대해선 "시험 중 재난문자로 통신기기가 울리는 경우, 감독관의 확인과 퇴장 조치에 방해받은 시간 만큼 시험 종료 시각을 연장해 주는 방안을 검토하라고 이미 지시했다"고 덧붙였습니다.



이어 "부정 응시자가 여러 명이 아닌 이상 2~3분이면 조치가 끝날 것"이라고 설명했습니다.



이 대통령은 또 AI 기업들로부터 시험 시간 중 문제지 촬영 질문 사례를 제출받고, 관련 의무 제출 법안 제정과 함께 입시 부정 신고 시 건당 1억 원 이상의 포상금을 지급하는 등 강경 대응책을 내놨습니다.



하지만 수험가에서는 "수능은 1분 1초의 흐름이 중요한 시험인 만큼, 고사장 안에서 경보음이 울리고 수험생이 퇴장하는 등의 소동이 벌어지면 한 번 깨진 집중력을 되찾기 어렵다"는 지적이 나왔습니다.



또 고사장별로 연장 시간이 달라질 경우 형평성 논란이나 시험 운영의 혼선이 빚어질 수 있다는 우려도 나옵니다.



정치권에서도 비판이 이어졌습니다.



국민의힘 장동혁 대표는 SNS에 "단 10초라도 방해를 받으면 손해는 그 시간에 머무르지 않고 해당 시험장 수험생 모두가 엄청난 피해를 입는다"고 지적했습니다.



수능을 단 하루 앞두고 부정행위 방지를 위한 정부의 추가 대책들이 발표되면서, 수험생들 혼란도 커지고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)