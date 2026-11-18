▲ 경기도 반도체 초격차 전략위원회

경기도가 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천 등 8개 시와 공동으로 반도체클러스터 지정을 추진합니다.경기도는 지난 17일 경기도경제과학진흥원에서 열린 'K-반도체 초격차 비전선포식'에서 이런 내용의 '반도체클러스터 조성 전략'을 발표했습니다.각 시에 집적된 반도체 산업 기반을 연계해 광역 협력체계를 구축한다는 구상입니다.도는 현재 8개 시와 공동으로 반도체클러스터 지정 신청을 준비하고 있으며 산업통상부가 지정 공모를 공고하면 신청할 예정입니다.아울러 대규모 투자에 필요한 전력·용수·교통 기반 시설을 제때 공급할 수 있도록 관계기관과 협력하고 기업의 투자계획이 차질 없이 진행되도록 인허가 등 행정 지원에 속도를 낼 방침입니다.또 친환경 에너지 확충, 용수 사용량과 폐수 발생량 감축, 지역 주민과의 소통을 통해 반도체 산업 성장과 지역사회 상생을 함께 실현한다는 계획입니다.추미애 경기도지사는 이날 비전선포식에서 "반도체는 국가 안보와 경제주권, 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략자산이 됐고 지금의 호황을 차세대 기술 확보와 산업구조 고도화의 기회로 만들어야 한다"며 "기술개발, 인재 양성, 교육, 정주여건까지 지원해 세계 최고의 기술과 기업 인재가 모여드는 반도체 혁신거점을 경기도에 만들겠다"고 말했습니다.추 지사는 이날 자신의 SNS에 "대한민국 반도체의 약 84%가 경기도에서 만들어지고 삼성전자와 SK하이닉스의 세계적인 제조 역량, 도내 소재·부품·장비 기업들이 함께 반도체 생태계를 이루고 있다"며 "여기에 1천281조 원 규모의 반도체 산업 투자가 예정되어 있다"고 적었습니다.그러면서 "이 거대한 투자가 차질 없이 실현되고 세계적인 경쟁력으로 이어지려면 행정이 먼저 움직여야 한다"며 "경기도의 반도체 경쟁력이 대한민국의 경쟁력이 될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 강조했습니다.이날 같은 장소에서 열린 '경기도 반도체 초격차 전략위원회 제1회 회의'에서는 기획조정·인프라·생태계 등 3개 분과에서 활동할 반도체 분야 전문가 27명이 위원으로 위촉됐습니다.공동위원장에는 추미애 경기도지사와 함께 박재근 한양대 석학교수가 선출됐습니다.전략위원회는 반도체 정책을 총괄·조정하고 관계기관 간 협업을 지원합니다.주요 현안 해결과 실행과제 점검도 맡습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)