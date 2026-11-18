▲ 인천 제물포고등학교 전경

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인공지능(AI)을 악용한 부정행위 논란이 잇따르는 가운데, 인천 제물포고등학교가 70년째 유지 중인 '무감독 시험'이 주목받고 있습니다.제물포고 학생들은 1교시 시험 시작 5분 전 다 함께 손을 들고 '무감독 시험은 우리 학교의 자랑'이라는 선서를 하고, "양심의 1점은 부정의 100점보다 명예롭다"는 구호를 외칩니다.교사는 선서와 구호 제창이 끝나면 시험지와 답안지를 나눠주고 교실 밖으로 나간 뒤 종료 10분 전 돌아와 답안지를 교환·회수합니다.시험을 마치면 모든 학생은 '양심의 소리'라는 설문지에 시험 중 부정행위가 있었는지, 무감독 제도를 어떻게 생각하는지 등을 작성합니다.이 전통은 한국전쟁 직후인 1954년 개교 당시 초대 교장인 독립운동가 길영희 선생의 교육 철학에 따라 1956년 1학기 중간고사에서 처음 도입됐습니다.당시 전교생 569명 중 53명이 낙제했음에도, 길 교장이 오히려 학생들을 격려해 다음 학기 전원 통과를 이끌어낸 일화로 유명합니다.길영희 교장은 전교생이 지켜보는 앞에서 낙제생들에게 "제군들이야말로 믿음직한 한국의 학도"라고 오히려 칭찬한 뒤 "다음에 더 열심히 노력해 진급하라"고 힘을 북돋아줬습니다.이 학교 교훈인 '학식은 사회의 등불, 양심은 민족의 소금'과 자연스럽게 연결되는 무감독 시험은 도입 당시에는 구국운동의 하나로 여겨지기도 했습니다.무감독 시험은 대학 입시 경쟁이 과열되면서 내신 성적의 형평성과 공정성 문제가 제기돼 존폐 논란을 겪었습니다.하지만 학생, 학부모, 교사, 동문 설문조사를 통해 제도의 필요성이 인정됐고, 크고 작은 문제점을 보완하며 현재까지 시행되고 있습니다.제물포고 무감독 시험은 AI시대를 맞아 또 다른 도전에 직면하고 있습니다.올해 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 활용한 부정행위를 시인해 국가 자격시험 등에 신뢰가 흔들리면서 개인의 양심에 공정성을 맡기는 것에 의구심이 생겼습니다.제물포고는 교육의 근간인 자율성과 양심을 지키기 위해 무감독 시험을 유지하되 시대적 변화에 맞춰 스마트 기기 반입을 차단해 부정행위를 예방하겠다는 입장입니다.이덕한 제물포고 교장은 "AI와 스마트기기의 발전으로 언제든 쉽게 부정행위 유혹에 빠질 수 있는 상황이지만, 본질은 학생들을 믿는 것"이라며 "자율성과 양심을 바탕으로 한 교육적 실천을 이어가겠다"고 말했습니다.(사진=제물포고 제공, 연합뉴스)