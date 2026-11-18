▲ 지난 15일 노란우산이 위치한 서울 여의도 중소기업중앙회 로비 전광판에 관련 영상이 나오고 있다.

중소기업중앙회가 운영하는 노란우산에서 20만 명이 넘는 개인정보가 유출된 것으로 나타났습니다.개인정보보호위원회에 따르면 중기중앙회는 지난 14일 개인정보위에 제출한 침해신고서에서 성명, 주민등록번호 앞 7자리, 휴대전화번호, 자택 주소 및 전화번호, 이메일 주소 등 약 20만 5천 명의 개인정보 유출 정황이 발생했다고 적었습니다.중기중앙회는 외부의 비인가자가 노란우산 홈페이지에 비정상적 접근을 했을 것으로 의심되는 정황이 확인됐으며, 이 과정에서 상기 개인정보가 제3자에 의해 조회됐을 가능성이 있는 의심 정황이 확인됐다고 밝혔습니다.노란우산 재적 가입자가 192만 명임을 감안한다면, 10명 중 1명 이상이 이번 해킹 사고에 노출됐을 가능성에 놓인 셈입니다.사고 발생 시간은 11일 오전 8시 30분이고, 사고 인지 시점은 같은 날 오후 3시 10분이라고 설명했습니다.중기중앙회는 사고 사흘 만인 14일 노란우산 홈페이지에 외부의 비정상적인 접근과 함께 일부 고객 개인정보의 제3자 조회 의심 정황을 확인했다고 공지한 바 있습니다.지난 2007년 출범한 노란우산은 소기업과 소상공인이 폐업이나 노령 등 경제적 위기에 대비해 퇴직금을 마련할 수 있도록 지원하는 공제 제도입니다.개인정보위는 해당 신고 건을 접수해 유출 경위, 통지 및 신고 경과, 후속 대응 등 사실관계를 확인하고 있습니다.(사진=연합뉴스)