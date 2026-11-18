▲ 버락 오바마 전 미국 대통령

최근 25년간 재직한 미국 대통령 4명 중 버락 오바마의 인기가 단연 가장 높은 것으로 조사됐습니다.현직인 도널드 트럼프 대통령은 과반수 응답자로부터 '가장 비호감'으로 꼽혔으나, 1위로 꼽은 응답자들도 꽤 많아 평가가 양극단으로 갈렸습니다.미국 언론매체 폴리티코는 조지 워커 부시, 오바마, 트럼프, 조 바이든 등 전·현직 대통령 4명을 놓고 좋아하는 순서대로 순위를 매겨 달라고 한 여론조사의 결과를 발표했습니다.조사에서 오바마는 설문 응답자의 과반인 51%가 1위로 꼽았으며, 그를 최하위인 4위로 꼽은 비율은 8%에 불과해 단연 가장 인기가 높고 거부감이 가장 적은 대통령이었습니다.트럼프는 설문 응답자 중 과반인 52%가 최악의 대통령으로 꼽았으나, 그를 1위로 꼽은 응답자의 비율도 28%로 상당히 높은 편이었습니다.트럼프를 2·3위로 꼽은 비율은 각각 11%와 9%였습니다.트럼프에 대한 평가는 응답자의 정치 성향에 따라 극명하게 갈렸습니다.'마가'(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영이면서 트럼프에게 투표했다는 응답자 중 81%가 트럼프를 1위로 꼽았으나, 마가 진영은 아니지만 트럼프에게 투표했다는 응답자 중에서는 트럼프를 1위로 꼽은 비율이 42%로 그보다 낮았습니다.부시를 '최고'인 1위나 '최악'인 4위로 꼽은 비율은 각각 16%와 7%로 양쪽 모두 높지 않았으며, 2·3위로 꼽은 비율이 각각 40%와 38%로 상당히 높았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)