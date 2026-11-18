AI 인공지능을 활용한 시험 부정 행위 논란이 대학수학능력시험을 하루 앞둔 오늘까지 가라앉지 않은 상황 속, 인천에 있는 한 고등학교가 수십 년째 '무감독 시험' 제도란 전통을 이어오고 있어 화제가 되고 있습니다.



정부가 수능 부정 행위를 우려해 감독권 강화 등의 대책을 내놓고 있는 상황에서 정반대의 방식으로 무감독 제도를 이어가는 터라 안팎의 이목이 집중되고 있는 겁니다.



인천제물포고등학교의 무감독 시험 제도는 1956년부터 70년 넘게 이어져 온 것으로 전해졌습니다.



교사 없이 학생들 스스로 시험을 치르는 것으로 감독 교사가 시험지 배부 후 교실을 떠났다가 시험 종료를 앞두고 돌아오는 방식입니다.



1교시 입실을 마친 학생들은 5분 전 손을 들어 '무감독 시험은 우리 학교의 자랑'이라고 선서를 하고 '양심의 1점은 부정의 100점보다 명예롭다는 구호를' 외치며 시험에 양심적으로 임하겠다는 의지를 다집니다.



학교는 시험이 끝난 뒤 부정행위를 했거나 발견했는지를 묻는 설문을 진행하는데, 그간 부정행위 답변은 단 한 번도 없었던 것으로 알려졌습니다.



무감독 시험제도는 독립운동가이자 초대 교장인 길영희 선생이 도입했는데, 길 선생은 '학식은 사회의 등불, 양심은 민족의 소금'이라는 교육 철학에 따라 해당 제도를 학교에 입혔습니다.



학교 측은 최근 AI 장비를 활용한 부정 시험 의혹이 확산하고 있는 상황에서도 무감독 시험이란 숭고한 학교의 전통을 이어간다는 방침입니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김민지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)