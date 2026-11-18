▲ 국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘은 이재명 대통령이 대학수학능력시험(수능) 인공지능(AI) 부정행위 대응을 위해 신고 포상금 지급과 시험 중 재난문자 발송 등을 지시한 데 대해 "무책임한 재래식 대응책"이라며 맹비난했습니다.국민의힘 장동혁 대표는 오늘(18일) 페이스북에 "신고 포상금 건당 1억 원, 이재명식 수능 부정행위 방지 대책이다. 기가 막힌다"며 "'이재명 탈옥' 신고 포상금은 얼마나 되려나"라고 적었습니다.장 대표는 "시험 기간에도 수시로 재난문자를 발송하라고 지시했단다. 다른 수험생들 피해를 우려하니, '2∼3분이면 조치 끝난다'며 시험 시간을 연장해 준단다"며 "단 1분, 아니 단 10초라도, 문제를 풀다가 방해를 받으면 손해는 단지 그 시간에 머무르지 않는다"고 비판했습니다.그러면서 "시험을 제대로 쳐봤으면 누구라도 아는 이야기다. 이 정도면 사법고시를 어떻게 합격했는지도 의심스럽다"며 "걸린 수험생이 순순히 나가준다는 보장도 없다. 2∼3분이 아니라 소란이 20분, 30분이 될 수도 있다"고 지적했습니다.김미애 원내정책수석부대표는 오늘 페이스북 글에서 "수험생의 집중이 깨지는 문제를 2∼3분이라는 계산으로 정리할 수 있냐"며 "부정행위자를 찾아내는 시간만큼 시험을 늘려준다고 해서 주변 수험생이 받은 놀람과 집중력 저하까지 되돌릴 수는 없다"고 비판했습니다.또 정부가 발표한 조치에 대해서도 "금속탐지기는 모든 수험생을 대상으로 한 사전 점검이 아니라 의심 정황이 있을 때 쓰겠다는 방침"이라며 "누가 어떤 기준으로 부정행위를 판단하는지, 재난문자에 놀란 수험생의 시험 시간은 어떻게 보장하는지, 시험장마다 같은 기준으로 조치할 수 있는지 국민에게 구체적으로 설명해야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "포항 지진 때는 수능을 1주일, 코로나19 때는 2주일 연기했다. 수능의 공정성과 신뢰가 흔들릴 우려가 제기된 지금, '연기하면 혼란'이라는 말만으로 논의를 닫을 수 없다"며 "정부는 발표한 대책의 실효성과 시험 중 재난문자 발송 계획을 분명히 설명하고, 수능 연기까지 포함해 책임있게 결정해야 한다"고 주장했습니다.박충권 수석대변인도 오늘 논평을 내고 "총리가 직접 발표한 대책에 첨단 기술에 맞설 기술은 어디에도 보이지 않는다"며 "자칭 AI 정부가 막상 사고가 터지자 꺼낸 것은 재래식 대응뿐"이라고 비판했습니다.이어 "정작 핵심인 전파 차단은 하루 새 오락가락해 교육부는 시험장 전파 차단을 검토한다더니 법적·기술적 한계를 들어 번복했고, 전파탐지기는 '내년 검토'"라며 "중국은 통신을 끊고 AI 문제풀이 기능까지 멈춰 세우는데 우리 정부는 단춧구멍을 막고 있다"고 비꼬았습니다.조용술 대변인은 논평에서 "이 대통령이 내놓은 대책은 재난 문자를 보내고, 빽빽거리는 소리로 부정행위자를 잡겠다는 것"이라며 "어떤 방식으로 부정행위자를 검거할지 상세히 알려주면, 부정행위자가 퍽이나 재난문자 소리가 울리도록 내버려 두겠냐"고 지적했습니다.그러면서 "스마트워치 등 소리가 나지 않는 다른 장치를 이용하라고 가이드라인을 알려주는 것은 아닌지 의심스럽다"며 "보여주기식 행정의 끝"이라고 비판했습니다.5선 나경원 의원은 페이스북 글에서 신고 포상금과 관련해 "막대한 혈세를 미끼로 던져 수능 보는 학생끼리 서로 의심하고 감시하도록 조장하겠다는 것"이라며 "국가가 감당해야 할 시험 관리와 전파 차단 등 시스템 보완의 책임을 수험생들에게 고스란히 떠넘기는 무책임한 처사"라고 말했습니다.유승민 전 의원도 페이스북 글에 "수험생들이 시험 치러 가는 것이지, 감시하고 신고해서 1억 벌려고 가는 것이냐"며 "미리 대비하지 않고 이제 와 대통령까지 아무 말이나 던지면 어떡하냐. '북한 5호담당제'도 아니고"라고 적었습니다.(사진=연합뉴스)