▲ 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 1월 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 중국 선전(深圳)을 방문한 이재명 대통령이 오늘(18일), 시진핑(習近平) 중국 국가 주석과 정상회담을 합니다.이 대통령이 시 주석과 만나는 건 지난해 경주 APEC 계기 정상회담과 올해 1월 중국 베이징에서의 회담에 이어 3번째입니다.김성완 청와대 대변인은 서면 브리핑을 통해 이와 같은 일정을 밝히고, 한중 정상이 그간의 양국 관계 발전의 성과를 평가하고, 교역·투자 등 호혜적 경제 협력을 확대할 방안 등을 논의할 계획이라고 전했습니다.또, 인적 교류의 활성화와 문화·콘텐츠 교류 등 실질적인 협력 방안, 한반도 평화·안정을 위한 협력 등 상호 관심사에 대해서도 의견을 교환할 예정이라고 밝혔습니다.김 대변인은 "한중 양국이 작년과 올해 APEC 의장국을 연이어 맡으면서 서로의 성공적 개최를 지지해 온 가운데 이뤄지는 만남"이라며 "양 정상 간 우정과 신뢰를 재확인하고, 한중관계 전면 복원의 흐름을 더욱 공고히 할 것"이라고 의미를 설명했습니다.그러면서, "내년 수교 35주년을 앞두고 한중 '전략적 협력 동반자 관계'를 더욱 성숙하게 발전시킬 방향을 제시할 계기가 될 것"이라고 덧붙였습니다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 만날 가능성을 거듭 언급하면서 시 주석의 역할을 거론한 만큼, 이와 관련해 어떤 대화를 주고받을지도 관심이 쏠립니다.특히, 국제사회의 시선이 집중되는 미·중·러 3자 정상회담을 앞두고 이 대통령이 동북아 정세와 한반도 문제에 관해 어떤 언급을 내놓을지도 주목됩니다.(사진=연합뉴스)