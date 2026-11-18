▲ 울산지법

자신의 사생활 관련 소문을 내고 다닌다며 이웃들에게 흉기를 휘둘러 살해하려 한 70대가 실형을 선고받았습니다.울산지법 형사12부는 살인미수 혐의로 재판에 넘겨진 A 씨에게 징역 5년을 선고했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.A 씨는 올해 6월 저녁 울산 동구 자택 앞 텃밭에서 이웃인 60대 남성 B 씨를 흉기로 찌르고, 옆에 있던 60대 여성 C 씨를 향해 흉기를 휘두른 혐의로 기소됐습니다.A 씨는 B 씨, C 씨와 서로 집을 오가며 식사할 정도로 친한 사이였으나 자신의 사생활과 관련해 좋지 않은 소문을 내고 다닌다고 생각하면서 사이가 나빠졌습니다.올해 4월에는 A 씨가 C 씨에게 부적절한 표현을 사용하면서 모욕죄로 고소되자 앙심을 품게 됐습니다.그러던 중 사건 당일 A 씨는 텃밭에서 일하고 있는 이들을 보고는 술에 취한 상태에서 흉기 두 자루를 챙겨 나가 범행했습니다.A 씨는 먼저 B 씨를 등 뒤에서 찔렀고, 이어 다른 흉기로 C 씨를 찌르려고 했습니다.그러나 B 씨가 어깨를 밀치는 등 격렬히 저항하면서 A 씨가 넘어졌고, 그 틈에 B 씨와 C 씨는 도망쳤습니다.A 씨는 달아나는 이들을 따라가려다가 다시 자기 집으로 돌아온 후 경찰에 체포됐습니다.흉기에 찔린 B 씨는 두 차례 봉합 수술 등을 받고 중환자실에 수일간 입원하는 등 크게 다쳤습니다.재판부는 피해자가 입은 신체적·정신적 피해와 충격이 상당한데도 피고인은 자신의 책임을 회피하는 태도를 보인다고 지적하며, 다소 우발적으로 범행한 점 등은 참작했다고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)