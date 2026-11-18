▲ AI 인공지능

인공지능을 이용한 해킹 때문에 항공과 은행, 이메일 서비스의 장애가 발생한 것이 아니냐는 주장이 확산하고 있다고 인터넷매체 악시오스가 보도했습니다.지난 일주일간 미국에서는 JP모건체이스의 은행 서비스와 유나이티드항공 운항 시스템, 마이크로소프트 아웃룩 등 주요 서비스에서 연쇄적인 장애가 발생했습니다.다만 전문가들은 현재까지 AI를 이용한 해킹이 이번 장애의 원인이라는 증거는 확인되지 않았다고 지적했습니다.소프트웨어 장애 분석업체 허니콤은 "이 사건들의 공통점은 거의 없다"고 말했습니다.실제로 JP모건체이스는 내부 소프트웨어 오류가 장애의 원인이었다고 밝혔습니다.유나이티드항공은 기술적 문제를 원인으로 들었고, 미 연방항공청 FAA는 네트워크 트래픽 급증으로 노후 장비가 불안정해졌다고 설명했습니다.MS도 수개월 전부터 존재했던 소프트웨어 오류에 트래픽 증가와 서버 용량 감소가 겹친 것이 장애의 원인이라고 밝히는 등 AI와의 연관성을 부인했습니다.그러나 AI가 간접적으로 장애 발생 가능성을 높이고 있다는 지적도 나오고 있습니다.AI의 보안 위협에 대한 우려가 확산하면서 기업과 기관들이 기존 시스템을 서둘러 개편하고 있기 때문입니다.이에 따라 코드 수정과 소프트웨어 업데이트가 급증하면서 예상하지 못한 오류나 시스템 장애가 발생할 가능성도 커질 수 있습니다.MS의 장애도 소프트웨어 버그에 트래픽 증가와 서버 용량 감소가 겹치면서 발생했다는 설명입니다.