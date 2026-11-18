올해 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 이용해 부정행위를 했다고 자백한 뒤, 다른 시험에서도 온라인을 중심으로 부정행위 의혹이 잇따르고 있습니다.



올해 감정평가사 시험에 6개월 만에 합격했다고 밝힌 한 응시자는 최근 블로그에 올렸던 합격 수기를 모두 비공개로 돌렸습니다.



온라인에선 수기에 적힌 공부 방법과 실제 점수를 두고 의문을 제기하는 글이 이어졌습니다.



감정평가사는 2차 시험 올해 합격률이 7.3%에 그칠 정도로 단기간에 합격하기 어려운 시험으로 꼽힙니다.



관세사 시험에서도 수석 합격자가 언론 인터뷰나 합격자 모임에 나서지 않은 점을 들어 의혹을 제기하는 글이 올라왔습니다.



다만, 두 시험에서 실제 부정행위가 있었는지는 확인되지 않았습니다.



이렇게 의혹 제기가 이어지자 경찰은 수사국장을 단장으로 전담팀을 꾸려 시험 부정행위 집중 단속에 나섰습니다.



각 시도경찰청 사이버수사대는 스마트기기를 이용한 부정행위 자백이나 예고, 관련 장비 판매 등의 내용이 담긴 온라인 게시물 9건의 사실관계를 확인하고 있습니다.



경찰은 범죄 혐의가 확인되면 정식 수사로 전환할 방침입니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)