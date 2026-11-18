법학적성시험 만점자 이진우 씨를 둘러싼 부정행위 의혹이 확산하면서 온라인 서점 게시판에는 이 씨가 펴낸 자기계발서 환불을 요구하는 독자들의 항의가 잇따르고 있습니다.



교보문고 등 주요 온라인 서점에 따르면 이 씨가 집필한 '브레인 악셀' 구매 후기란에는 최근 저자 관련 논란을 지적하는 글들이 잇따라 게재됐습니다.



정가 2만 2000원의 '브레인 악셀'은 이 씨가 지난 9월 2일 출판사 바른뇌연구소를 통해 내놓은 책입니다.



과거 수능에서 낮은 성적을 받았던 자신이 생활 습관 교정을 거쳐 학습 능력을 끌어올린 경험을 바탕으로 도파민 억제와 식습관 개선, 고강도 운동, 숙면 등의 집중력 향상 비법을 소개했습니다.



이 씨의 리트 만점 이력 덕분에 이 책은 출간 전부터 큰 관심을 모으며 자기계발 부문 베스트셀러 1위에 오르기도 했습니다.



당시 구매자 중에는 30대가 33.9%, 20대가 29.0%를 기록하는 등 수험생 비중이 높을 것으로 보이는 20~30대가 전체의 62.9%를 차지했습니다.



그러나 일부 독자들 사이에서는 책에 소개된 학습법이 기대에 미치지 못한다는 부정적인 평가가 나왔습니다.



구체적인 공부법보다는 식습관과 운동 등 일반적인 생활 습관 개선에 관한 내용이 주를 이룬다는 겁니다.



실제 책에서 이 씨는 단 음식과 가공식품 섭취를 줄이고 음식을 충분히 씹는 습관을 권하고, "하루 3~4회, 호흡이 가빠질 정도로 1~2분간의 고강도 활동만으로 인체는 변화를 시작한다"며 계단 오르기 등 일상에서 실천할 수 있는 운동을 추천했습니다.



게다가 이 씨의 AI 부정행위 의혹이 불거지면서 구매자들은 "환불하고 싶다. 이런 책을 구매한 게 부끄럽다"거나, "시간과 돈이 아깝다","이 책도 AI로 쓴 거 아니냐"등의 반응을 남겼습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)