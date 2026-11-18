첫 방송을 단 이틀 앞둔 '굿파트너2'의 최유나 작가와 서민정 감독이 직접 시즌2의 차별점과 관전 포인트를 전하며 기대감을 최고조로 끌어올렸다.



오는 20일(금) 밤 9시 50분 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'(극본 최유나, 연출 서민정)는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다.



지난 시즌 최고 시청률 18.7%를 기록하며 안방극장을 강타했던 '굿파트너'가 2년 만에 두 번째 시즌으로 돌아오는 가운데, 방영 전부터 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 기준 11월 2주차 TV 드라마 7위, TV-OTT 통합 9위에 진입하며 뜨거운 화제성을 입증하고 있다.



이에 첫 방송을 앞두고 최유나 작가와 서민정 감독이 직접 드라마에 대한 궁금증에 답했다.



서민정 감독은 시즌2의 차별점에 대해 "여전히 통쾌하고 유쾌함은 더한 이야기, 그리고 다채로운 캐릭터 플레이"라고 꼽았다. 이어 "이번 시즌은 전작의 통쾌한 공감은 이어가면서도 전체적으로 밝고 유쾌한 분위기를 만들어보고 싶었다"라며 "다양한 캐릭터들이 만들어내는 재미를 살리면서도, 사건에 등장하는 인물들의 사연과 감정을 진심으로 들여다보는 시선은 놓치지 않으려고 했다"고 연출 주안점을 밝혔다.



이혼 전문 변호사인 최유나 작가 역시 "시즌1이 이혼 변호사들의 세계와 현실 부부의 문제점을 소개했다면, 시즌2에서는 한발 더 나아가 가족에 대한 이야기를 해보고 싶었다"라며 "차은경이 리더로서 내리는 선택과 주변 사람들을 지키고 성장시키는 모습을 보여줄 것"이라고 전해 기대를 높였다.



차은경과 강혜성이 선보일 새로운 워맨스 역시 놓칠 수 없는 관전 포인트다. 서민정 감독은 "차은경이 당장의 승패보다 몇 수 앞을 내다보며 큰 그림을 그린다면, 강혜성은 열정이 넘쳐 몸부터 튀어나가는 행동파다. 방식이 다르다는 걸 인정하고 각자의 장점을 살려 좋은 파트너가 되어가는 과정이 흥미로울 것"이라고 설명했다.



최유나 작가는 두 사람의 관계를 '결핍을 동력으로 삼아 성장하는 워맨스'라고 정의했다. 이어 "서로 다른 가치관을 넘어 서로의 상처까지 이해하고 보듬어주는 관계"라며 "차은경이 강혜성에게 유능한 이혼 변호사가 되는 법을 가르친다면, 강혜성은 차은경에게 또 다른 의미의 용기를 줄 것"이라고 강조했다.



이 외에도 위아래층 변호사로 팽팽한 긴장감과 자극을 선사할 차은경과 박태수(박해진 분)의 관계, 현실 직장인 케미를 뽐낼 강혜성과 전은호(표지훈 분)의 조화 등 확장된 인물 관계성이 극의 재미를 더할 예정이다.



마지막으로 최유나 작가는 "좋은 파트너란 나와 비슷한 사람이 아니라 서로 다른 두 사람이 교집합을 넓혀가며 성장하는 관계"라며 "현실에서 쉽게 해결되지 않는 문제들을 드라마 안에서 만큼은 과감하게 풀어내고 싶었다. 드라마를 볼 때만이라도 일과 관계에 지친 많은 분들께 위로가 되길 바란다"고 진솔한 바람을 전했다.



서민정 감독도 "굿파트너란 서로의 문제를 대신 해결해 주는 사람이 아닌, 자신을 돌아보고 한 걸음 더 나아갈 수 있게 해주는 사람이라 생각한다. 시청자분들도 작품을 통해 곁에 있는 소중한 사람들과 성장해 가는 따뜻한 감정을 느끼길 바란다"라고 했다. 그러면서 "시즌1을 사랑해 주신 시청자분들이라면, 익숙한 차은경과 전은호에 반가움을 느낄 것 같다. 여기에 새롭게 합류한 강혜성과 박태수가 어떤 재미를 만들어갈지도 기대 부탁드린다"라고 관전포인트를 밝히며 "오래 기다려 주신만큼 웃음과 감동이 있는 이야기로 보답할 수 있었으면 좋겠다. 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 시청을 당부했다.



더 화끈하고 통쾌해진 두 번째 이혼쇼로 안방극장을 사로잡을 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 '닥터X:하얀 마피아의 시대' 후속으로 오는 20일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)