▲ 지난달 30일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 플레이오프 4차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 7회말 1사 2루에서 카스트로의 적시타 때 2루 주자 김도영이 홈으로 질주하고 있다.

KIA 타이거즈 내야수 김도영이 2026년 뉴트리디데이 일구대상 수상자로 선정됐습니다.프로야구 은퇴 선수 모임인 사단법인 일구회는 오늘(18일) "일구대상에 김도영, 일구회 고교야구 최우수선수(MVP)상에 부산고 투수 하현승을 선정했다"고 밝혔습니다.일구회는 "김도영은 뛰어난 기록을 거둔 선수를 넘어 프로야구의 성장과 흥행을 이끌어 가는 슈퍼스타"라며 "올해 프로야구가 역대 최다 관중 기록을 세운 건 김도영 같은 스타 선수들의 활약이 있었기 때문"이라고 선정 배경을 설명했습니다.2025시즌 세 차례 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 파열 부상으로 힘든 시기를 보냈던 김도영은 올 시즌 화려하게 부활했습니다.코뼈 골절 부상과 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전 등 어려운 여건에서도 135경기에 출전해 타율 0.308(9위), 45홈런(1위), 118타점(4위), 11도루의 특급 성적을 냈습니다.KIA 소속 국내 선수가 40홈런을 넘어선 것은 김도영이 처음입니다.일구대상 시상식은 다음 달 7일 서울 강남구 청담 리베라호텔에서 열립니다.(사진=연합뉴스)