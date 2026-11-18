▲ 엔비디아

젠슨 황 전 최고경영자의 사임 이후 엔비디아 지휘봉을 잡은 콜레트 크레스 임시 CEO는 사업 운영이 평소와 다름없는 상태라며 자신감을 보였습니다.크레스 임시 CEO는 회계연도 3분기 실적발표 전화회의에서 "수요는 가속화하고 있고 공급도 확대되고 있으며 고객과 파트너사들과 함께하고 있고 직원들도 헌신적"이라고 말했습니다.그는 "사업 관점에서 보면 회사는 평소와 다름없이 운영되고 있다"며 투자자들을 안심시켰습니다.고객사와 공급업체, 파트너 등과의 관계에 대해서도 "그들은 모두 100% 엔비디아를 지지하고 있다"며 "고객들은 사업 전망에 대해 지지를 표명하며 이 상황을 극복할 수 있도록 우리를 돕고 있다"고 말했습니다.특히 엔비디아 그래픽처리장치를 생산하는 타이완 기업 TSMC와의 관계와 관련해 "바로 이번 주에도 TSMC 경영진이 엔비디아 사무실을 방문해 돕기 위해 전력을 다하고 있다"고 강조했습니다.또 공급망 확장도 이어가고 있다며 삼성전기와 기판 분야 새 계약을 체결한 사실도 공개했습니다.