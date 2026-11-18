▲ 학교 정문 앞 휴대폰 화면 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

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정부가 2027학년도 수능에서 휴대전화를 제출하지 않은 수험생을 적발하기 위해 위급재난 문자를 불시에 추가 발송하는 방안을 검토하고 있습니다.행정안전부에 따르면 교육부는 수능 당일인 19일 위급재난문자를 예고 없이 추가 발송하는 방안을 검토 중입니다.행안부 관계자는 "교육부에서 불시 발송을 검토하고 있는 것으로 알고 있다"며 "시간을 알려주면 추가 발송의 의미가 사실 없기 때문"이라고 말했습니다.이어 "교육부에서 발송 시점을 정해 요청하면 발송하려고 준비하고 있다"며 "시스템상 요청이 오면 바로 발송할 수 있도록 준비하고 있다"고 설명했습니다.행안부는 교육부가 불시에 재난문자 발송을 요청하더라도 즉시 송출할 수 있도록 시스템을 준비하고 있다는 입장입니다.교육부가 발송 시점을 결정하면 행안부가 요청에 따라 송출하는 방식으로 진행될 예정입니다.이번 불시 발송 검토는 이재명 대통령의 지시에 따른 것입니다.이 대통령은 전날 수능 비상 점검회의에서 재난문자 발송 방안과 관련해 "시험 중에도 수시로 발신하는 것을 검토하도록 추가 지시했다"며 "아무리 간이 큰 수험생이라도 시험 중 숨긴 통신기기가 울려 잡혀 나가는 일을 저지르진 않을 것"이라고 말했습니다.앞서 정부는 수능 당일 오전 8시 25∼30분 사이 전국에 한 차례 위급재난문자를 발송해 감독관에게 제출하지 않은 휴대전화를 적발하겠다고 밝혔습니다.위급재난문자는 긴급재난문자나 안전안내문자와 달리 이용자가 수신을 거부할 수 없다는 특성을 활용한 조치입니다.다만 재난문자가 불시에 발송될 경우 시험에 집중하던 수험생들이 갑작스러운 경보음에 놀라거나 집중력이 흐트러지는 등 시험 진행에 차질이 빚어질 수 있다는 우려도 나옵니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)