불륜 스캔들로 불명예 퇴진한 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자에 대해 복귀 요구가 계속되는 가운데 젠슨 황도 복귀 의사를 밝혔지만, 엔비디아 이사회의 판단은 달랐습니다.



엔비디아 이사회는 젠슨 황을 최고경영자로 다시 선임하지 않기로 결정했습니다.



하비 존스 이사회 의장은 미국 현지시간 17일 회사 행동 강령과 기준에 어긋나는 사적 행위가 드러난 뒤 스스로 물러났고, 이사회가 사임을 만장일치로 받아들였다며 재선임할 뜻이 없다고 밝혔습니다.



존스 의장은 경영진 교체가 예상치 못한 일이었지만, 임직원과 고객, 주주 등의 이익을 고려해 신중하게 결정했다고 결정의 배경을 설명했습니다.



지난 12일 젠슨 황이 불륜 스캔들로 사임했지만, 다시 복귀해야 한다는 목소리가 나왔습니다.



엔비디아 일부 전현직 직원과 주주들이 온라인 복귀 청원에 참여했고, 일론 머스크 테슬라 최고경영자도 서명하겠다고 나섰습니다.



투자자인 브래드 거스트너와 게빈 베이커는 이사회에 서한까지 보내 젠슨 황의 복귀 가능성을 열어두라고 요구하기도 했습니다.



트럼프 미국 대통령도 현지시간 16일 젠슨 황의 재선임에 대한 질문에 "복귀해도 개의치 않을 것"이라며 복귀 가능성에 대한 여지를 남겼습니다.



이튿날인 현지시간 17일, 젠슨 황도 사임한 지 닷새 만에 성명을 냈습니다.



이사회에서 자신의 복귀가 회사와 주주, 직원들에게 최선이라고 판단한다면, 최고경영자로 돌아가는 것을 영광으로 여기겠다고 밝혔습니다.



하지만, 같은 날 오후, 엔비디아 이사회는 젠슨 황의 복귀를 일축하고, 헤드헌팅 회사를 선정해 차기 최고경영자 인선 절차를 진행 중이라고 밝혔습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)