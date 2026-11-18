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▲ 고양시, '글로벌 AI 허브' 유치 서명 포스터

경기 고양시는 '글로벌 AI 허브' 유치를 위한 10만 시민 서명운동에 17일 기준 6만 9천435명의 시민이 참여했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.이번 서명운동은 '글로벌 AI 허브 유치 고양 범시민 추진위원회' 발대식 이후 시작됐습니다.지난달 초부터 범시민 추진위원회가 서명운동에 앞장서 시민 참여의 물꼬를 텄습니다.시민들의 자발적인 참여도 빠르게 늘었다고 시는 설명했습니다.오프라인 서명은 동 행정복지센터와 주민 단체를 중심으로 활발하게 이뤄졌으며 지역 내 8개 공공기관도 서명에 적극적으로 동참했습니다.시는 이달 말까지 서명운동을 이어가 목표인 10만 명 서명을 달성하고, 시민들의 유치 의지를 정부에 전달할 계획입니다.글로벌 AI 허브는 과학기술정보통신부가 추진하는 사업으로 인공지능(AI) 분야의 국제협력, 국제규범, 기술지원, 연구, 정책조정 등을 수행하는 글로벌 거점입니다.정부는 유엔(UN) 산하 국제기구, 다자개발은행 등과 협력해 허브 구축을 추진하고 있습니다.고양시는 국제회의 인프라를 갖춘 킨텍스, GTX-A를 이용해 서울역까지 16분 만에 이동할 수 있는 광역교통망, 인천공항과 김포공항의 접근성, 496만 명 규모의 암 데이터를 보유한 국립암센터 등을 유치 강점으로 내세우고 있습니다.서명운동은 고양시청 홈페이지(https://www.goyang.go.kr)를 통한 온라인 서명과 가까운 동 행정복지센터 방문을 통해 누구나 참여할 수 있습니다.(사진=고양시 제공, 연합뉴스)