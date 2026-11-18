▲ 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 이틀 앞으로 다가온 17일 경남 창원시 마산합포구 성지여자고등학교 3학년 교실에서 한 학생이 자율학습을 하고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞두고 수험생이 시험장에 가져갈 수 있는 필기구가 흑색 연필로 제한된다는 긴급 안내가 일선 학교에 전달된 것으로 파악됐습니다.기존에는 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심, 흑색 연필 등을 휴대할 수 있었지만, 변경된 지침에 따라 흑색 연필만 가져갈 수 있게 됐습니다.오늘(18일) 교육계에 따르면 교육부는 전국 시도교육청을 통해 일선 학교에 시험장 휴대 가능 물품 변경이라는 제목의 긴급 안내를 전달했습니다.안내문에는 기존 휴대 가능 물품으로 컴퓨터용 사인펜, 수정테이프, 지우개, 샤프심, 흑색 연필이 기재돼 있지만, 변경된 기준에는 흑색 연필만 명시돼 있습니다.연필을 제외한 수정테이프와 지우개, 샤프심 등 변경된 물품은 교육청에서 일괄 구매해 시험장에 배부할 예정입니다.이번 조치는 수정테이프나 지우개 등 필기구에 초소형 카메라를 숨겨 부정행위에 활용할 가능성을 차단하기 위한 것으로 알려졌습니다.그러나 수능을 불과 하루 앞두고 시험장 휴대 가능 물품 기준이 갑작스럽게 변경되는 것이어서 수험생과 시험장 학교에 혼란이 빚어질 것으로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)