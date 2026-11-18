<앵커>



APEC 정상회의 참석을 위해 중국을 방문 중인 이재명 대통령이 잠시 후 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 합니다. 중국이 설치한 서해 구조물과 한한령 문제 해결 등 양국 현안에 진전이 있을지 관심이 쏠립니다.



선전에서 강청완 기자입니다.



<기자>



필리핀 ASEAN 정상회의 일정을 마친 이재명 대통령이 오늘(18일) 새벽 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의가 열리는 중국 선전에 도착했습니다.



공항에서는 중국 인민해방군 의장대와 함께 100여 명의 환영 인파가 꽃을 흔들며 이 대통령 부부를 환영했습니다.



이 대통령은 APEC 회의 첫 일정으로 잠시 후 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖습니다.



지난해 11월 경주 APEC 정상회의에서 첫 대면, 그리고 지난 1월 베이징 국빈 방문에서 이뤄진 정상회담 이후 10달 만에 성사된 세 번째 회담입니다.



이 대통령 취임 후 한중 관계가 복원되는 흐름 속에 중국이 설치한 서해 구조물과 한한령 문제 등 양국 간 민감한 현안에 진전이 있을지 주목됩니다.



내일 예정된 사상 첫 미중러 회담이 지난 1945년 2차 대전 종전을 앞두고 강대국끼리 전후 질서를 논의했던 제2의 '얄타회담'이 될 수 있단 우려가 나오는 가운데, 이번 한중 정상회담이 한반도 현안에 대한 우리 측 입장과 의견을 중국 측에 전할 수 있는 계기가 될 거라는 관측도 나옵니다.



이 대통령은 정상회담 후 APEC CEO 서밋 일정과 시진핑 주석 부부가 주최하는 환영 만찬에도 참석합니다.



이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담에서 어떤 외교적 성과를 도출해 낼지 관심이 쏠립니다.



(영상취재 : 하 륭, 영상편집 : 남 일)