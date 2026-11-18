정부가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능을 활용한 부정행위 방지 대책을 발표한 가운데 온라인에서는 이를 풍자하는 합성 이미지가 확산하고 있습니다.



각종 온라인 커뮤니티에는 '내년 3월 용산전자상가'라는 제목의 게시물이 올라왔습니다.



공개된 합성 사진에는 서울 용산전자상가로 보이는 상가 통로 양쪽에 대학 합격을 축하하는 대형 현수막이 걸려 있습니다.



한 카메라 매장 앞에는 '서울대 70명, 합격을 축하합니다'라는 문구가 적혀 있고, 맞은편 컴퓨터 매장에도 '서울대 48명, 전과목 1등급 배출!'이라는 현수막이 합성 사진 속에 담겼습니다.



입시학원에서나 볼 법한 대학 합격 축하 현수막이 모방, 이른바 밈처럼 카메라와 컴퓨터를 판매하는 전자상가에 등장한 겁니다.



해당 사진은 AI로 제작하거나 합성한 이미지로 추정되는데, AI와 초소형 전자기기를 이용한 시험 부정행위에 대한 우려를 풍자한 것으로 풀이됩니다.



누리꾼들은 "대치동에 전자상가 생기겠네" 등의 반응을 보였습니다.



특히 정부가 내일(19일) 치러지는 수능에서 AI를 활용한 부정행위를 막기 위한 대책을 발표하자 온라인에서는 대책의 실효성을 둘러싼 다양한 반응이 나왔습니다.



수험생 옷의 단추에 스티커를 부착하는 방식의 대응책이 알려지자 이를 풍자하는 게시물도 잇따랐습니다.



'수능 날 입으면 연행되는 옷', '수능 금지 옷' 등의 제목으로 올라온 사진에는 단추가 빼곡하게 달린 셔츠가 담겼습니다.



단추에 카메라를 숨기는 수법을 차단하겠다는 취지지만 누리꾼들은 단추가 수십 개씩 달린 옷을 내세워 현실적으로 모든 단추를 확인하고 가릴 수 있겠느냐는 의문을 던지고 있습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 이다인, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)