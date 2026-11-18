미국의 사이버 안보를 총괄하는 국방부(전쟁부) 산하 국가안보국(NSA)의 내부 통신망이 마비됐습니다.



현지시간 17일 AP 통신과 CNN 등에 따르면 NSA는 사태의 규모를 파악하는 한편 직원 출근 시간을 분산하는 조처를 시행했습니다.



'NSA 넷'이라고 불리는 이 통신망은 NSA 내부에서 기밀 정보를 전달하는 네트워큽니다.



로렌 비스 백악관 공보담당은 뉴스맥스에 보낸 성명에서 "사이버 공격이라는 증거는 없다"며 "미국인이 우려할 만한 위기나 그와 같은 상황은 없다"고 밝혔습니다.



NSA는 보도자료에서 "예정된 정기 유지보수 작업 중 일시적 성능저하가 있었다. 일부 내부 시스템이 영향을 받았으나, 임무 수행 필수 기능은 여전히 완전하게 가동 중이며, 국가 안보 수호를 위한 능력도 유지되고 있다"고 밝혔습니다.



이어 "NSA 인프라는 계획된 유지보수나 예기치 못한 사태 발생에도 운영을 유지하도록 다중 중복 구조로 설계돼 있다"고 덧붙였습니다.



아울러 현재 필리핀·중국 등 아시아 순방 중인 도널드 트럼프 미국 대통령에게 긴급하게 정보를 전달하는 NSA의 능력에는 영향을 미치지 않을 것이라고 전·현직 미 당국자 2명이 CNN에 전했습니다.



이는 외국 순방 중인 대통령과 안전하게 소통하기 위한 다중 중복 시스템과 대체 네트워크가 마련돼 있다는 설명입니다.



아울러 미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 서방 5개국의 정보동맹체인 '파이브 아이즈'(Five Eyes)와의 정보 공유 시스템도 영향을 받지 않은 것으로 알려졌습니다.



하지만, 이번 NSA 내부 통신망 마비가 최근 미 항공교통 전면 중단을 부른 관제 네트워크 장애, 전 세계 정부와 기업의 업무에 영향을 준 마이크로소프트(MS) 서비스 글로벌 장애, 미국 최대 은행인 JP모건 체이스의 온라인 거래 장애 등에 이어 발생한 중대한 기술적 결함에 이어 발생했다는 점에 CNN은 주목했습니다.



CNN은 이러한 결함 및 장애들이 "사이버 공격으로 발생한 것이라는 증거는 없다"면서도 "그러나 이런 사례들은 기술적 결함이 시장을 뒤흔들고 잠재적으로 국가 안보를 위협할 수 있음을 여실히 보여주는 사례"라고 지적했습니다.



디지털 보안회사 헌트레스의 브라이슨 버드 사이버보안 고문은 이번 NSA 사태에 악의적인 의도가 없다고 하더라도 노후화된 디지털 인프라에 대한 우려를 분명히 부각하는 계기가 됐다고 진단했습니다.



한 관계자는 뉴욕타임스(NYT)에 NSA 넷이 몇 주 동안 불안정한 상태였다며 이에 따라 직원들의 불만이 커진 상황이었다고 밝혔습니다.



NYT는 관계자를 인용, NSA 기밀 통신망 마비는 시스템 업데이트를 위한 소프트웨어 패치 과정에 발생한 문제로 보인다며 어떤 소프트웨어가 문제였는지는 명확하지 않다고 전했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 안준혁, 제작 : 디지털뉴스부)