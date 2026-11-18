법학적성시험(LEET, 리트) 전 영역 만점으로 화제를 모았던 이진우 씨를 둘러싼 논란이, AI 부정행위 의혹을 넘어 과거 스토킹 의혹 폭로로까지 번지고 있습니다.



어제(17일) 온라인 커뮤니티에는 '리트 만점자 이 씨에게 스토킹을 당했다'는 제목의 폭로 글과 함께, 당시 상황이 담긴 녹취와 메시지 내역이 올라왔습니다.



글쓴이는 과거 의대에 합격한 뒤 입시 커뮤니티에 과외 공고를 올렸다가, 일면식도 없는 이 씨로부터 집요한 연락을 받았다고 주장했습니다.



수험생인 척 전화번호를 알아낸 뒤 전화를 걸어 폭언을 쏟아냈고, 여성인 척 위장한 가명으로 메시지를 보내 성적 대상화와 특정 지역 비하, 살해 협박까지 반복했다는 겁니다.



실제 공개된 통화 녹취에는 한 남성이 심한 욕설과 함께 "부모님과 같이 사느냐"며 위협하는 음성이 그대로 담겼습니다.



피해자는 경찰 상담까지 받았지만, 법적 대응에 드는 7백만 원의 비용과 정신적 고통을 감당하기 어려워 결국 수사를 종결할 수밖에 없었다며 극심한 트라우마를 호소했습니다.



앞서 수험가에서는 이 씨가 리트 시험에서 AI를 이용했다는 의혹과 함께 지난해 수능 생명과학Ⅱ 과목에서 한 문제만 틀렸음에도 수능 직전 기초 과외를 받았다는 폭로까지 잇따랐습니다.



이에 대해 이 씨는 어제(17일) 저녁 자택 앞에서 취재진을 만나 "AI 부정행위는 단 한 번도 없었다"고 정면 반박한 데 이어, 스토킹 폭로에 대해서도 "오히려 자신이 피해자"라며 법적 대응을 고려 중이라고 말했습니다.



그러면서 스토킹 피해를 주장하는 여성을 겨냥해 "해당 여성이 먼저 욕을 했다"며 "스토킹도 반대로 그 사람이 한 것 같다. 지난해 가을부터 올해 초까지 계속 연락이 왔다"고 주장했습니다.



이 씨는 수능 당일인 내일(19일), 취재진과 강사가 지켜보는 가운데 실시간으로 수능 국어 문제를 푸는 모습을 생중계할 예정입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)