AI 인공지능을 활용한 시험 부정행위와 관련한 자백글들이 온라인 게시판 등에서 잇따라 올라오고 있는 가운데, 이번엔 AI로 공인노무사 시험에 합격하고 자격증도 9개나 취득했다는 글이 게재됐습니다.



해당 글이 논란에 부쳐지자 원문은 현재 삭제된 것으로 전해졌습니다.



사흘 전(15일) 한 인터넷 게시판엔 대리시험을 알아보다 AI 부정행위를 알게 됐다는 취지의 글이 올라왔고, 이 글은 SNS를 통해 여기저기 옮겨졌습니다.



게시글의 작성자는 노무사 시험을 준비하던 중 AI 수법을 알게 됐다면서, 구체적인 건 브로커와 상의했다고 밝혔습니다.



글쓴이는 "브로커가 처음에 2천만 원을 달라고 하길래 백수 인증 후 생활비를 빼고 9백만 원을 줄 수 있다" "마지막 도전한다고 싹싹 빌어서 장비를 받았다"고 언급했습니다.



이를 통해 노무사 시험에 합격하고, 같은 수법으로 각종 자격증 9개를 취득했다는 주장도 이어갔습니다.



글쓴이는 "처음 AI 학습시키는 게 어려웠지 한 번 해보니 수월했다"면서 "책 학습을 시키면 알아서 답을 알려준다"고 주장했습니다.



현재는 로펌에서 일하고 있으며 연봉 7천만 원 안팎의 소득을 얻고 있다고도 덧붙였습니다.



이뿐 아니라, 게시판엔 '나도 작년에 노무사 합격해서 지금 일 잘하고 있음'이란 제목의 글이 올라왔고, 여기엔 역시 백수생활 하다가 AI덕을 봤다는 취지의 글이 적혀 있었습니다.



해당 글들을 접한 누리꾼들은 시험의 공정성을 해치는 행위에 대해선 조사와 사실관계 확인이 필요하다며 정부의 엄정 대응을 요구했습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이유진, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)