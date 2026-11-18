▲ 배우 고경표

tvN 새 예능 프로그램 '보검 매직컬2' 제작진이 고정 출연자인 배우 고경표의 음주운전 사고와 관련해 시청자 불편을 최소화하겠다고 오늘(18일) 밝혔습니다.제작진은 오늘 입장문을 내고 "'보검 매직컬2'는 올여름 촬영을 마친 사전제작 프로그램으로, 국내는 물론 다수의 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)를 통해서도 공개될 예정"이라며 "제작진 역시 후반부까지 편집이 진행된 상태에서 첫 공개를 앞두고 관련 보도를 통해 해당 소식을 접했으며, 예상치 못한 상황에 당혹스럽고 유감스럽게 생각하고 있다"고 전했습니다.이어 "'보검 매직컬2'는 3인의 고정 출연진이 한 공간에서 생활하면서 마을 주민들과 다양한 교감을 나누는 프로그램"이라며 "각 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체의 구성과 밀접하게 연결되어 있어 현실적인 한계가 있지만, 시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.고경표는 14일 서울 마포구 동교동에서 면허 취소 수준의 만취 상태로 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차를 들이받는 사고를 냈습니다.고경표는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 사과문을 올려 잘못을 인정하고 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔습니다.이에 따라 오는 21일 열릴 예정이던 팬미팅 '2026 고경표 팬미팅 나우 경표 나이트'가 취소됐으며, MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드'·'놀라운 토요일', 티빙 '대탈출: 도시괴담' 등 그가 출연했거나 출연할 예정이던 예능 프로그램들도 고경표의 분량을 최대한 편집해 방송하기로 했습니다.