"이곳에서 전 노예" 전직 챔피언의 악몽

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왜 10년 가까이 떠나지 못했을까?

2천4백만 원 vs 1억 원, 왜?

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외국인 노동자 보호제도는?

서울 금천구의 한 복싱 체육관. 계단을 따라 올라가자, 사다리를 타야만 들어갈 수 있는 좁은 다락방이 나옵니다. 안에 들어서면 허리를 제대로 펴기도 어렵고, 문에는 잠금장치조차 없습니다. 이곳에서 10년 가까이 생활한 사람 필리핀에서 복싱 챔피언으로 활약했던 로마트 씨입니다. 로마트 씨는 지난 2016년, 한국에서 복싱 트레이너로 일하기 위해 고국을 떠났습니다. 그런데 한국에서 보낸 10년은 로마트 씨가 기대했던 삶과는 전혀 달랐습니다.[로마트/복싱 체육관 외국인 노동자 : 체육관에서 살게 될 줄도 몰랐고, 그런 방일 거라곤 꿈에도 생각하지 못했습니다. 하지만 이미 한국에 도착한 뒤였어요. 필리핀으로 돌아가겠다고 말할 수도 없었습니다.]로마트 씨는 자신이 노예처럼 느껴졌다고 말했습니다.[로마트/복싱 체육관 외국인 노동자 : 이곳에서 노예가 됐다고 느껴요.]도대체 지난 10년 동안 이 체육관에서는 무슨 일이 있었던 걸까요? 로마트 씨가 한국에 오기 전 작성한 근로계약서입니다. 월 기본급 1천5백 달러, 하루 최대 8시간 근무, 그리고 숙소를 무료로 제공한다는 내용이 담겼습니다. 하지만 실제 받은 기본급은 월 80만 원에 불과했습니다. 약속한 금액의 절반에도 못 미치는 수준입니다. 근무시간도 달랐습니다. 변호인 측이 확보한 체육관 개인레슨 일정표 81장에, 아침 8시부터 저녁 7시까지 담당 코치란에는 로마트 씨의 이름이 적혀 있습니다. 심지어 로마트 씨는 레슨이 끝나도 퇴근할 수 없었다고 말합니다. 회원들의 운동복을 빨고, 화장실과 샤워실을 청소하는 일까지 도맡았다는 겁니다.[로마트/복싱 체육관 외국인 노동자 : 밤 10시가 넘으면 빨래와 청소를 시작했어요. 건조기가 고장 나서 복싱 링 위에 옷을 말려야 했고, 새벽 1시나 2시에 끝나기도 했습니다.]명절에도 마찬가지였습니다. 추석 연휴에는 관장이 러닝머신을 청소하고 샤워커튼을 세탁하라는 메시지를 보냈습니다.그런데 여기서 한 가지 의문이 생깁니다. 계약서와 실제 근로조건이 이렇게나 달랐다면, 로마트 씨는 왜 10년 가까이 체육관을 떠나지 못했던 걸까요? 여기에는 여러 사정이 있었습니다. 우선 로마트 씨는 필리핀에 있는 가족들의 생계를 책임지고 있었습니다. 학교에 다니는 동생을 뒷바라지하고, 암 투병 중이던 약혼자의 치료비도 부담해야 했습니다. 하지만 더 큰 문제는 한국에서 계속 머무를 수 있을지에 대한 두려움이었습니다. 로마트 씨는 관장이 자신과의 계약을 끝내거나 일자리를 잃게 되면, 불법체류자가 될 수도 있다는 우려가 컸다고 말했습니다. 그렇게 시간이 흘러 2025년 3월, 관장은 로마트 씨의 기본급을 월 80만 원에서 60만 원으로 더 낮추겠다고 통보했습니다. 그런데 불과 두 달 뒤 작성된 새 근로계약서에는 월 기본급이 1천6백 달러로 적혀 있었습니다. 계약서와 현실의 차이가 더 벌어진 겁니다.결국 로마트 씨가 도움을 요청한 곳은 노동청도, 경찰도 아니었습니다. 우연히 발견한 필리핀 교회였습니다. 로마트 씨는 교회에 연락해 자신의 사정을 털어놨고, 교회 측은 로마트 씨가 임시로 지낼 수 있도록 해줬습니다. 2026년 5월, 로마트 씨는 마침내 10년 가까이 머물렀던 체육관을 나왔습니다. 이후 출입국 당국에 자신의 상황을 설명했고, 비자를 변경 받았습니다 그제야 로마트 씨는 노동청에 임금체불을 신고할 수 있었습니다. 노동청 조사 결과, 실제로 임금이 체불된 사실이 확인됐습니다. 그런데 노동청이 확인한 금액은 2천4백여만 원. 10년 가까이 제대로 된 임금을 받지 못했는데, 생각보다 적은 금액입니다. 왜 이렇게 계산된 걸까요? 임금채권에는 원칙적으로 소멸시효가 적용되기 때문에, 10년 전부터 발생한 임금이 모두 계산되지 못했고, 최근 3년의 임금만 계산된 겁니다. 또 실제 근로시간을 어떻게 인정하느냐에 따라서도 체불액은 크게 달라지는데요. 노동청은 사업주인 관장이 제출한 근태자료를 토대로 금액을 산정했다고 밝혔습니다. 반면 로마트 씨의 변호인은 계약서와 근무 일정표 등을 근거로 최근 3년분 체불 임금과 수당, 퇴직금을 다시 계산했습니다. 그 결과는 무려 1억 원이 넘습니다. 노동청이 확인한 금액과 3배 넘게 차이가 나는 겁니다. 다만 이 금액은 변호인 측이 자체적으로 산정한 것으로, 노동 당국이 모두 인정한 금액은 아닙니다.그렇다면 이런 일이 10년 가까이 이어지는 동안, 외국인 노동자를 보호하기 위한 제도는 왜 작동하지 않았을까요? 노동자라면 우선 근로기준법 아래에서 보호받을 수 있는데, 이 체육관은 근로자가 5명이 되지 않는 사업장이었습니다. 근로기준법상 5인 미만 사업장은 기숙사 관련 규정 적용 대상에서 제외돼, 숙소 환경을 감독하는 데 제도적인 한계가 있었습니다. 근로기준법이 아니더라도, 외국인 노동자라면 외국인 고용법을 통해서 보호받을 수 있는데요. 로마트 씨가 받은 E-6-3 비자, 체육 인력 비자는 외국인 고용허가제에 해당이 되지 않는 비자라, 사업장 관리와 숙소 관련 보호 장치도 적용되지 못했습니다. 또 노동 당국에 임금체불을 신고하더라도 그 사실이 출입국 당국에 자동으로 연계되는 체계 역시 없었습니다. 결국 노동조건과 체류자격을 각각 관리하는 제도 사이에서 보호의 공백이 드러난 겁니다.법무부는 SBS에 사각 지대가 있었다는 점을 인정하면서 영세사업장 등에 대해서도 비자 연장과 심사 과정에서 숙소 기준 등을 확인할 수 있도록 제도를 개선하겠다고 밝혔습니다. 노동부는 임금체불 진정을 조사하고 근로기준법과 최저임금법 위반 혐의로 체육관 관장을 공소청에 넘겼습니다. 관장은 SBS에 당초 작성한 계약서가 비자 발급용이었다는 사실을 인정하면서도, 실제 근로시간과 휴게시간 계산에는 이견이 있다고 밝혔습니다. 또 제공한 숙소 역시 열악한 환경이 아니었다고 주장했습니다.필리핀 복싱 챔피언에서 한국의 복싱 트레이너로, 새로운 삶을 꿈꾸며 한국에 왔던 로마트 씨. 로마트 씨의 사례는 외국인 노동자의 근로조건과 체류자격을 따로 관리하는 현행 제도의 허점을 드러냈습니다. 비슷한 피해가 반복되지 않도록 실효성 있는 보호 대책이 필요하다는 지적이 나옵니다.