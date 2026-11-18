▲ 지난 5일 서울 송파구 한국인터넷진흥원 서울청사 화면에 민간 분야 사이버위기경보 '주의'가 표시돼 있다.

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최근 웹 개발 언어 PHP에서 심각한 보안 취약점이 발견된 데 이어 공공기관과 기업의 정보시스템에 널리 쓰이는 자바(Java)에서도 인증 없이 원격으로 악성 코드를 실행할 수 있는 고위험 취약점이 확인됐습니다.공격에 악용될 경우 취약한 시스템에서 임의의 코드가 실행돼 정보 유출이나 서비스 장애 등으로 이어질 수 있다는 우려가 나옵니다.특히 국내 공공 정보시스템 10개 중 7개 이상이 자바를 개발언어로 사용하는 만큼 정부는 주요 기관과 기업에 긴급 점검과 신속한 보안 업데이트를 권고했습니다.IT 기업 오라클은 17일(현지시간) '중요 보안 패치 업데이트'를 통해 자바 표준판(Java SE)의 보안 취약점 11건을 수정하는 패치를 공개했습니다.이 가운데 'CVE-2026-114938'은 자바 컴파일러 관련 취약점으로, 이를 처음 발견한 것으로 알려진 미국 보안업체 칼리프(Calif)는 해당 취약점을 '자바포셸(Java4Shell)'로 명명하고 공통취약점평가시스템(CVSS) 4.0 기준 위험도를 10점 만점에 9.2점으로 평가했습니다.이는 최고 위험 수준인 '치명적(Critical)' 등급에 해당합니다.칼리프에 따르면 해당 취약점은 자바 실행 환경인 오픈JDK의 베이스64(Base64) 디코더에서 발생하는 메모리 손상 문제입니다.베이스64 디코더는 문자 형태로 변환된 데이터를 원래 형태로 복원하는 기능으로, 이 과정에서 메모리가 잘못 처리되면 프로그램의 정상적인 동작이나 보안에 영향을 줄 수 있습니다.다만 오라클은 해당 취약점의 위험도를 CVSS 3.1 기준 8.1점으로 평가했습니다.공격자가 별도의 사용자 인증이나 계정 권한 없이 네트워크를 통해 악용할 가능성이 있지만, 공격 복잡도는 '높은(High)' 수준으로 분류됐습니다.자바는 기업 업무 시스템과 웹서비스 등 다양한 소프트웨어를 개발하고 실행하는 데 사용돼 취약한 환경을 운영하는 기관과 기업의 점검이 요구됩니다.앞서 PHP에서도 인증 없이 원격으로 악성 코드를 실행할 수 있는 취약점이 발견돼 보안 우려가 제기된 바 있습니다.오라클은 이번 업데이트에서 자바를 비롯한 주요 제품군에 총 655건의 신규 보안 패치를 공개하고, 고객들에게 지원되는 최신 버전을 유지하면서 보안 패치를 지체 없이 적용할 것을 권고했습니다.이번 취약점은 자바의 광범위한 활용도를 고려할 때 잠재적인 파급력이 클 것으로 우려되는데, 앞서 취약점이 발견된 PHP와 비교해도 국내 공공부문에서 자바를 사용하는 정보시스템은 10배 이상 많습니다.행정안전부의 '2026년도 범정부EA기반 공공부문 정보자원 현황 통계보고서'에 따르면, 지난해 말 기준 공공 정보시스템 1만 5천618개 가운데 자바를 개발언어로 사용한 시스템은 1만 1천132개로 전체의 71.28%에 달했습니다.특히 중앙행정기관은 전체 정보시스템 중 89.05%(1천642개)가 자바를 사용했습니다.PHP를 사용하는 공공 정보시스템(1천27개·6.58%)과 비교해 10배 이상입니다.과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)도 오픈JDK에서 발견된 보안 취약점과 관련해 기업과 기관에 긴급 점검 및 보안 업데이트를 권고했습니다.과기정통부는 이번 취약점이 비정상적인 입력을 처리하는 과정에서 메모리 손상을 일으키는 문제로, 일부 프로그램에서는 공격자가 인증 없이 원격에서 임의의 코드를 실행할 수 있다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스, 게티이미지)