▲ 필리핀에서 화상으로 대학수학능력시험 비상 점검회의 하는 이 대통령

이재명 대통령이 이번 대학수학능력시험에서 부정행위를 막기 위해 발송하는 위급재난문자가 울려 수험생이 방해받은 경우 시험 시간 연장을 검토하라고 지시했습니다.이 대통령은 지난 17일 밤 엑스에 시험 중 재난 문자가 울릴 경우 다른 응시생들이 피해를 볼 수 있다고 우려하는 한 네티즌의 글을 공유하며 "걱정마시라"고 적은 뒤 이같이 밝혔습니다.이어 "시험 시간 중에 보낸 재난 문자 때문에 시험 중에 통신기기가 울리는 부정 수험생이 있는 경우에는 감독관의 확인과 퇴장 조치에 방해받은 시간만큼 시험을 끝내는 시간을 연장해 주는 방안도 검토하라 이미 지시했다"고 설명했습니다.그러면서 "부정 응시자가 여러 명이 아닌 이상 2∼3분이면 조치가 끝나겠지요"라고 덧붙였습니다.정부는 같은 날 인공지능을 악용한 부정행위를 막기 위해 휴대전화 등 모든 전자기기의 수능 시험장 반입을 금지하겠다고 발표했습니다.전자기기를 내지 않고 소지하고 있다가 적발되면 사용 여부와 관계 없이 부정행위로 처리합니다.휴대전화를 제출하지 않고 몰래 소지한 수험생을 적발하기 위해 수능 시험 시작 전인 오전 8시 25분부터 8시 30분 사이 위급재난문자를 한 차례 발송하기로 했습니다.하지만 이 대통령은 이후 필리핀 마닐라에서 화상으로 주재한 수능 비상 점검회의에서 시험 중에도 위급재난문자를 수시로 발신하는 것을 검토하도록 추가 지시했습니다.이 대통령은 회의 후 엑스에서 이 같은 수시 발송 지시 사실을 전하며 "아무리 간이 큰 수험생이라도 시험 중 숨긴 통신기기가 울려 잡혀 나가는 일을 저지르진 않을 것"이라고 강조했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)