▲ 'AI 부정행위' 세무사 수석합격자

인공지능을 악용한 시험 부정행위 장치가 중국어권 텔레그램 채널에서 거래되는 정황이 국내 보안 기업에 포착됐습니다.데이터 인텔리전스 기업 에스투더블유는 이달 16일부터 17일까지 다크웹과 텔레그램, 온라인 커뮤니티의 인공지능 시험 부정행위 관련 게시물을 분석한 결과 이같은 정황을 확인했다고 밝혔습니다.이번 분석에는 자사 사이버범죄 인텔리전스 플랫폼 자비스에 탑재된 수사 특화 인공지능 에이전트 DRI를 활용했습니다.에스투더블유에 따르면 중국어권 텔레그램 채널에서는 시험 부정행위 장비와 대리 응시 등을 광고하는 글이 다수 파악됐습니다.직접 확인한 채널 가운데 가장 큰 곳은 17일 기준 구독자가 2만 3천 명을 넘어선 것으로 나타났습니다.인공지능 기능을 결합한 시험용 계산기를 비롯해 금속탐지기에 감지되지 않거나 전파 차단 환경에서도 작동한다고 주장하는 장비를 홍보하는 글도 포착됐습니다.해외 배송과 해외 시험 대리 응시가 가능하다는 게시물도 있었습니다.국내 세무사 시험 부정행위 사건을 마케팅에 활용한 사례도 확인됐습니다.한 중국 업체는 16일 텔레그램에서 세무사 시험 수석 합격자를 도왔다고 주장하며 한국어와 중국어를 병기해 결제 방식을 안내했습니다.다만, 이 업체의 실제 사건 관여 여부는 확인되지 않았습니다.에스투더블유는 관련 판매 글 중 구현이 불가능한 제품이나 걸릴 확률 제로 등을 내세운 사례가 있어 상당수가 사기성 게시물로 추정된다고 설명했습니다.다크웹에서는 장비보다 대리 응시와 성적 위조, 온라인 시험 감독 프로그램 우회 등의 서비스를 판매한다는 글이 자주 올라왔다고 덧붙였습니다.이재영 에스투더블유 안보본부장은 "시험 부정행위 장비 자체는 새롭지 않으나 밖에서 답을 불러주던 공범의 자리를 생성형 AI가 대신했다는 점이 이번 사태의 핵심"이라고 말했습니다.이어 "상당수 장비 판매 글은 수험생의 불안감을 이용한 사기로 보인다"며 "부정행위를 시도하다 사기를 당해도 신고하기 어렵다는 점을 노린 것"고 설명했습니다.