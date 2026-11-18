▲ 강신철 국방부 장관이 18일 국회 의원회관에서 열린 국군사관학교 창설방안 당정협의에서 발언하고 있다.

당정이 오늘(18일) 오전 국군사관학교와 관련한 협의를 진행하고 육군사관학교를 충천권으로 이전하기로 결정했습니다.더불어민주당과 국방부는 국군사관학교 창설 기본계획과 관련해 이날 국회에서 당정 협의를 진행한 후, 육군사관학교를 충청권으로 이전하고 해군사관학교와 공군사관학교는 기존 위치를 활용하기로 했습니다.국군사관학교 새 교육체계는 2029년 신입생부터 적용됩니다.앞서 정부는 육·해·공군 사관학교를 통합한 4년제 국군사관학교를 군사 교육·훈련시설이 밀집한 대전 자운대에 창설하기로 한 바 있습니다.이날 민주당과의 당정 협의회에 보고된 국방부의 수정안에는 자운대에는 통합교육을 위한 국군사관학교 본교와 과학기술전략 등 석사 교육을 위한 대학원이 설립하는 내용이 담겼습니다.국군사관학교에서 1학년과 4학년을 교육하되, 2학년과 3학년은 각 군 주도로 교육하는 '1+2+1' 교육 방식도 도입하기로 했습니다.국회 국방위원회 여당 간사인 김병주 민주당 의원은 당정 협의 후 “대전 자운대 통합교육을 위한 국군사관학교 본교와 과학기술, 전략 등 석사 교육을 위한 대학원을 설립하고, 각국 교육을 위해 육해공군 지역 캠퍼스로 구성하여 각 군 특성과 합동 역량을 강화하기로 했다”고 설명했습니다.또 “육사는 충청권 이전, 해사와 공사는 기존 위치를 활용해 육해공군 학부 개념으로 할 예정”이라고 덧붙였습니다.김 의원은 이어 “교육 체계는 입학 직후 1학년과 졸업 직전 4학년에 함께 교육하는 체계로 개편하여, 통합 교육의 효과를 극대화하면서 2학년, 3학년 교육과 학예군사훈련은 각 군 주도로 유지하도록 했다”며 “해군 교육 과정에는 상륙작전 등 해병대 특성에 맞는 전문 인력도 양성토록 개선했다"고도 했습니다.더불어 “학사 일정과 관련해서는 수험생과 학부모의 혼란이 없도록 국군사관학교 생도 선발은 지금처럼, 국군사관학교 선발은 군별로 실시하고, 새로운 교육 체계는 29학년도 신입생부터 적용하기로 했다”고도 했습니다.김 의원은 “국군사관학교 본교와 대학원이 창설될 자운대는 기존에 상주하고 있는 군부대 이전은 최소화하기로 했다”고 말했습니다.그러면서 “지난번 정부안에서 지금 국민과 여러 가지 의견을 듣고 보다 효율적이면서도 수용 가능한 최적의 안이 만들어졌다”며 “국군사관학교로 출발해서 1학년은 통합교육을 받고, 2학년 3학년은 육해공군에 맞는 특성화 교육을, 예를 들어 해군 과정을 선정한 인원은 지금 있는 해군사관학교 지역을 최대한 활용을 해서 교육하는 시스템”이라고 설명했습니다.또, “4학년은 이제 통합교육을 한다”며 “효율적으로 하려면 해군 과정의 교육은 현재 해사가 있는 진해 지역이 효율적이고, 공군 과정은 현재 공사가 있는 공사 지역, 그 지역을 최대한 활용하는 것(이 효율적)”이라고도 했습니다.김 의원은 “이미 서울에 있는 육군사관학교는 그 주변 훈련장이라든가 이런 데가 다 개발이 돼서 육군 교육 자체도 다른 군 사관학교나 이런 데 가서 교육을 받는다”며 “가급적이면 효율적으로 운영하기 위해 국군사관학교가 있는 좀 가까운 지역, 충청권에 그런 장소를 선정해서 할 예정”이라고 했습니다.(사진=연합뉴스)