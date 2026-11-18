법학적성시험(LEET, 리트) 전 영역 만점을 기록하며 화제를 모았던 이진우 씨가 자신을 둘러싼 AI 부정행위 의혹에 대해 전면 반박하고 나섰습니다.



이 씨는 어제 저녁 기자들과의 인터뷰를 통해 "리트와 지난해 수능 시험 모두 AI를 활용한 부정행위는 단 한 번도 없었다"며 "오직 본인의 실력으로 거둔 성적"이라고 강조했습니다.



그러면서 "내일(19일) 실시간으로 중계될 수능 문제 풀이를 보면 실력이 입증될 거"라고 했습니다.



특히 논란을 정면 돌파하기 위해 "차라리 수사를 받겠다"며 "적극 응하겠다"는 입장까지 밝혔습니다.



하지만 수험가를 중심으로 제기된 핵심 의혹들에 대해서 명쾌한 해명을 내놓지는 못했습니다.



먼저 본인이 공개한 리트 시험지에서 고친 오답들이 앞 문항들 정답과 연달아 일치해 'AI 답안을 한 칸씩 밀려 적은 것 아니냐'는 의심을 산 대목에 대해, 이 씨는 "확률적으로 희박하다는 점은 인정한다"면서도 부정행위 의혹은 끝내 부인했습니다.



또, 3, 4번 문항의 정답이 3번이었는데 1번 문항 밑에 문제나 답과 관련 없는 '33'이라는 숫자가 적혀있어 AI 이용 의혹이 제기된 데 대해선 "다음 날 전화통화를 하다 끄적인 것"이라는 입장을 고수했습니다.



또 지난해 수능 생명과학Ⅱ 과목에서 단 한 문제만 틀린 이 씨가 수능을 불과 며칠 앞두고 기초 지식조차 모르는 상태로 과외를 받았다는 폭로에 대해서도 "수능 당일인 목요일에 말씀드리겠다"며 즉답을 피했습니다.



이어 일면식 없는 의대생을 스토킹했다는 추가 폭로에 대해서는 "오히려 자신이 스토킹 피해를 입었다"며 폭로자를 상대로 명예훼손 등 법적 대응을 예고했습니다.



결국 이 씨가 예고한 대로 수능 당일인 내일(19일), 강사와 취재진이 참관한 가운데 진행되는 실시간 수능 국어 문제 풀이가 그동안의 의혹을 잠재우는 계기가 될 수 있을지 주목됩니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)