온라인 필기시험에서 수험생의 부정행위를 적발하는 AI 시스템입니다.



노트북과 스마트폰 카메라 2대가 수험생을 실시간으로 촬영합니다.



귀에 이어폰이 있는지, 손목에 스마트워치를 찼는지, 시험 전 원격으로 확인합니다.



인공지능이 수험생이 쓰고 있는 안경도 미리 학습한 안경 정보들과 비교해서 스마트안경만 골라잡아 냅니다.



[김태원/기자 : 시험을 보다가 일반 안경을 스마트안경으로 바꿔 끼고 시험을 이어가 보겠습니다.]



곧바로 부정행위 가능성이 높다는 경고가 감독관에게 전달됩니다.



지금까지 600여 개 회사가 이 시스템을 활용하고 있습니다.



[이재욱/취업준비생 : 다 찍고 있으니까 면접 볼 때나 그럴 때도 눈동자가 왼쪽으로 살짝 가는 그런 것도 조심하게 되고...]



현재는 원격 면접이나 시험을 보는 2만 명을 동시에 감독하는 게 가능한데, 향후 국가 자격시험이나 수능에서는 한 교실의 여러 명을 동시 감독하는 기술로 진화할 수 있습니다.



또 녹화도 되기 때문에 나중에 문제가 생기면 확인도 가능합니다.



[김태양/AI 시험 감독 기업 그렙 CTO : 사후 감독이 사실 불가능한 상황인데요. 시험이 종료된 후에 사후 감독이 가능한 그런 체계도 도입할 필요가 있다고 생각합니다.]



수험생 얼굴이 촬영되는 만큼 보안 원칙만 철저하게 세워둔다면 사람 감독관을 보조하는 인공지능이 시험의 공정성을 한 층 높일 수 있을 거라는 분석입니다.



"반복해서 안경을 만졌습니다" AI로 부정 탐지 (2026.11.17 8뉴스)



(취재 : 김태원, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 이무진, 영상편집 : 이상민, 제작 : 디지털뉴스부)