▲ 젠슨 황 전 엔비디아 CEO

엔비디아 이사회가 17일(현지시간) 불륜 스캔들로 불명예 퇴진한 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)를 재선임하지 않겠다며 황 전 CEO의 복귀 의사를 일축했습니다.하비 존스 이사회 의장은 엔비디아의 회계연도 3분기 실적 발표 직후 전화회의(콘퍼런스콜)에서 "젠슨 황을 CEO로 재선임할 뜻이 없다"고 말했습니다.앞서 황 전 CEO는 이사회가 요청하면 엔비디아 CEO로 복귀하겠다는 성명을 발표했습니다.중국 스파이로 지목된 여성 앨리스 황(중국명 황러)과의 외도 스캔들로 지난 12일 사임한 뒤 닷새 만에 복귀 의사를 밝힌 것입니다.하지만, 존스 의장은 "젠슨 황은 회사의 행동 강령과 기준, 문화적 규범에 부합하지 않는 개인적 행위가 드러난 후 사장, CEO, 이사직에서 자진 사임했다"며 "엔비디아 이사회는 이를 만장일치로 수락했다"고 설명했습니다.또 "이번 지도부 교체는 예상치 못한 일이었지만, 이사회는 임직원·고객·파트너·주주의 최선 이익을 위해 신중하게 결정했다"고 강조했습니다.이어 이미 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 임명했고, 헤드헌팅 회사 하이드릭앤드스트러글스를 선정해 정식 차기 CEO를 찾기 위한 절차에 돌입했다고 덧붙였습니다.존스 의장은 황 전 CEO의 사임 관련 상황과 현재 진행 중인 조사에 대해선 전하지 않고, 질문도 받지 않겠다고 말했습니다.크레스 임시 CEO는 황 전 CEO가 없는 엔비디아의 상황에 대해 "우리 로드맵은 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했습니다.이번 실적발표 전화회의에는 차기 CEO 후보군으로 거론되는 이언 벅 부사장도 참석했습니다.